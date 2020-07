RTL: "Sommerhaus der Stars" startet erst im September

© RTL

"Das Sommerhaus der Stars" rückt in diesem Jahr in den Herbst hinein: Wie RTL bestätigte, wird der Sender seine erfolgreiche Realityshow erst im September starten. Dadurch dürfte sich RTL zusätzlichen Rückenwind für die neue Saison erhoffen.



06.07.2020 - 13:26 Uhr von Alexander Krei 06.07.2020 - 13:26 Uhr

Die Produktion ist bereits im Kasten, doch bis es "Das Sommerhaus der Stars" ins Fernsehen schafft, müssen sich Fans der Realityshow noch in Geduld üben - die Produktion von Seapoint wird in diesem Jahr nämlich deutlich später zu sehen sein als in in der Vergangenheit. War die Show 2019 schon Ende Juli zu sehen, soll es diesmal erst im September losgehen.

Gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte ein RTL-Sprecher den späteren Start der Sendung. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Anders als es das Blatt schreibt, sollen jedoch nicht etwa Produktionsverzögerungen durch die Corona-Pandemie zu einem späteren Ausstrahlungstermin geführt haben - vielmehr habe man ohnehin geplant, das "Sommerhaus" nicht im Hochsommer zu zeigen.

Tatsächlich dürfte RTL kalkulieren, dass der schwächelnde TV-Werbemarkt bis zum "Sommerhaus"-Start im September wieder etwas anzieht. Angesichts der Spitzen-Quoten des Vorjahres mit Marktanteilen von bis zu 27 Prozent in der Spitze wird man in Köln außerdem hoffen, mit einem erfolgreichen Zugpferd in die Saison zu starten. Nebenbei geht RTL einer Kollission mit der gerade erst um drei Wochen verlängerten "Promi Big Brother"-Staffel aus dem Weg.

Wann genau "Das Sommerhaus der Stars" ausgestrahlt wird, ließ der Sender auf DWDL.de-Nachfrage allerdings offen. Klar ist jedoch, dass nicht nur der Starttermin ungewöhnlich ist: Wegen der Corona-Krise fand die Produktion in diesem Jahr nicht in Portugal statt, sondern im nordrhein-westfälischen Bocholt.

