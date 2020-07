Sky baut Partnerschaft mit Sony Pictures Television aus

© Sky

Weiterer Film-Nachschub für Sky: Der Pay-TV-Konzern und Sony Pictures Television haben sich auf eine Verlängerung ihrer Partnerschaft geeinigt. Durch die Vereinbarung werden alle neuen und zukünftigen Sony-Filme bei Sky zu sehen sein.



08.07.2020

Nach und nach verkündet Sky in diesen Tagen neue Film-Deals: Nachdem der Pay-TV-Sender am Montag eine Vereinbarung mit Constantin Film bestätigte (DWDL.de berichtete), wurde nun auch die Partnerschaft mit Sony Pictures Television verlängert. Die Rede ist von einer mehrjährigen Verlängerung der Pay-TV-Erstauswertung. Zugleich kann Sky auch auf die Filmbibliothek von Sony Pictures zugreifen.

Zum Paket gehören neue und zukünftige Filmveröffentlichungen wie "Jumanji: The Next Level", "Little Women", "Bad Boys For Life" und "Peter Hase 2", die neben neuen Animationsabenteuern wie Lin-Manuel Mirandas "Vivo" und Sony Pictures Universe of Marvel-Filmen wie "Venom 2" und "Morbius" bei Sky zu sehen sein werden. Dazu kommen Klassiker wie "Hotel Transsilvanien", "Ghostbusters", "Karate Kid" und das "Spider-Man"-Franchise.

"Wir freuen uns sehr, dass Sky-Kunden in ganz Europa durch diesen neuen Deal mit Sony Pictures auf der führenden All-In-One-Plattform Sky Q Zugang zu noch mehr hochkarätigem Programm bekommen", sagte Stephen van Rooyen, Chief Executive Officer, Sky UK & Europe über die Vereinbarung, die sich Deutschland, Österreich, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Irland und Italien umfasst.

Mark Young, Regional Executive Vice President, Western Europe, Sony Pictures Television: "Wir freuen uns sehr, unsere besondere Beziehung zu Sky durch diese neue und verbesserte Kooperation zu verlängern. Die Branche befindet sich in einer dynamischen und herausfordernden Zeit und durch die Fortsetzung dieser Partnerschaft können wir Sky-Kunden in Europa die Stärke unserer Filmbibliothek sowie die beliebtesten neuen Titel präsentieren."

