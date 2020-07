Von DMAX bis Eurosport: Das planen die Discovery-Sender

© Discovery

Discovery setzt bei seinen Free-TV-Sendern weiter auf Eigenproduktionen - so erstmals auch bei HGTV, wo bald das "Haus des Jahres" gesucht wird. In einer digitalen Programmpräsentation gab es nun Einblicke in die Pläne. Auch Eurosport nimmt wieder Fahrt auf.



15.07.2020 - 15:58 Uhr von Alexander Krei

Die Screenforce Days fielen der Corona-Pandemie zum Opfer, doch ganz ohne Programmpräsentation wollte Discovery dann doch nicht in die neue Saison starten. Und so hat das Unternehmen am Mittwoch via Zoom-Konferenz einen Einblick in die Pläne seiner Free-TV-Sender gewährt, deren Quoten-Trend durchaus positiv ausfällt. Der Männersender DMAX entwickelte sich zuletzt Richtung zwei Prozent in der Zielgruppe, beim Frauensender TLC hat man die Marke von einem Prozent "fest im Blick", wie Geschäftsführerin Susanne Aigner betonte – und beim jüngsten Spross HGTV soll der Marktanteil im Laufe des Jahres auf 0,4 Prozent verdoppelt werden.

Sorgen machte einzig Eurosport 1, das in den vergangenen Monaten darunter litt, dass kaum Live-Sport stattfand. "Das ist sehr schade, denn gerade im ersten Quartal konnten wir sehr gut punkten", betonte Aigner (Foto). Immerhin stimmt der Ausblick dennoch optimistisch: Sportchef Gernot Bauer sprach gar von einem "Luxusproblem", weil in den nächsten Wochen und Monaten so viele Wettbewerbe parallel stattfinden werden. Im Zuge dessen wird demnächst ein neues Studio in München eingeweiht, in dem dann beispielsweise die Tennis-Experten wie Boris Becker Platz nehmen werden. Für den Radsport hat Eurosport mit Bernie Eisel, Rolf Aldag und Jens Voigt sogar gleich drei neue Experten verpflichtet. Bauer sprach zugleich davon, unabhängiger vom Eurosport-Headquarter in Paris werden zu wollen.

Mit Blick auf die auf Factual-Programme ausgerichteten Sender wirkte sich Corona dagegen nicht so stark aus. "Wir sind in Deutschland mit am besten klargekommen", fasste Programmchef Guido Bolten zusammen. "De facto haben wir keine Produktion abgebrochen und die meisten Formate so produzieren können wie angedacht." Und so kann ein Jahr nach dem Sender-Launch im Herbst die erste Eigenproduktion von HGTV an den Start gehen. Guido Heinz Frinken und Eva Brenner, die zuletzt vor allem im ZDF zu sehen war, werden das "Haus des Jahres" suchen. Im Mittelpunkt jeder Folge stehen drei Häuser, durch deren Schlüssellöcher die Zuschauer blicken können, ehe am Ende der Staffel die Zuschauer über den Gewinner entscheiden. Produziert wird der Neustart von Good Times.

TLC wiederum setzt im Herbst auf die Sexologin Jana Welch, die frustrierten Paaren dabei helfen will, Schwung in ihre eingefahrenen Beziehungen zu bringen – in Form eines Sex-Videos, das die Paare selbst aufnehmen. "Sex Tape – Und wie macht ihr's?" nennt sich das Format, an dem der Frauensender schon seit dem vergangenen Jahr arbeitet. Für die deutsche Adaption des internationalen Formats zeichnet Imago TV verantwortlich. Im True-Crime-Bereich setzt TLC darüber hinaus mit "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts auf ein neues Gesicht. Sie präsentiert im Herbst die Doku-Reihe "Dein schlimmster Albtraum".

DMAX investiert weiter ins Vorabendprogramm

Bei DMAX geht die nächste Eigenproduktion unterdessen schon am 23. Juli an den Start – mit "King of Trucks". Darin geht es um den Trucker-Experten Marco Barkanowitz, der spektakuläre US-Trucks fit für die deutschen Straßen machen will. Später im Jahr gibt es außerdem die zweite Staffel von "Sidneys Welt" sowie die achte Staffel der "Steel Buddies" zu sehen. Neu ist eine Doku-Reihe über das Hamburger "Miniatur-Wunderland", die der Sender am Samstagabend programmieren will. Und auch am Vorabend investiert DMAX weiter: Hier sollen neue Folgen von "Helden der Baustelle" und "Deutschland 24/7" für steigende Quoten sorgen.

Bauen können die Discovery-Sender abseits der Eigenproduktionen vor allem auf die zahlreichen Inhalte des Mutterhauses, allen voran aus den USA. Dazu zählen Formate wie "Moonshiners", "Monsterfische am Haken" oder "Guardians of the Glades" über Python-Jäger in Florida, die bei DMAX laufen werden, ebenso wie die "Property Brother", die bei HGTV ihr Unwesen treiben. Der Haus- und Gartenkanal HGTV wird darüber hinaus in der zweiten Jahreshälfte den US-Neustart "Celebrity DIY – Stars packen an" ausstrahlen, in dem Promis wie Brad Pitt Menschen, die ihnen am Herzen liegen, bei der Hausverschönerung helfen.

"Unsere Zuschauer und Partner bekommen geboten, was sie kennen und schätzen", sagte Susanne Aigner bei der digitalen Programmpräsentation und versprach zugleich, dass "Wachstum und Ausbau unseres Portfolios" weitergehen werden. Dafür soll perspektivisch auch der Kauf von Tele 5 sorgen, der erst vor wenigen Tagen bekanntgeworden ist (DWDL.de berichtete). Weil bislang aber grünes Licht der Wettbewerbshüter fehlt, gab's zu den konkreten Plänen keine Aussagen, die über das hinausgingen, was Discovery bereits verlauten ließ. Hier ist also noch ein wenig Geduld gefragt.

