Neues "Like Me - I’m Famous" ab Mitte August bei TVNow

TVNow lädt bald ein zum Kampf um möglichst viele Likes: In der neuen Eigenproduktion "Like Me - I’m Famous" kämpfen einige Reality-Stars um die Anerkennung der jeweils anderen - aber auch in Spielen kann man sich Vorteile verschaffen.



16.07.2020 - 10:34 Uhr von Timo Niemeier 16.07.2020 - 10:34 Uhr

Bereits vor einigen Wochen ist bekannt geworden, dass TVNow an einem neuen Realityformat mit dem Titel "Like Me - I’m Famous" arbeitet (DWDL.de berichtete). Nun gibt es auch einen Sendetermin. Los geht’s am 11. August, die Ausgaben des neuen Formats werden dann immer wöchentlich am Dienstag beim Streamingdienst der Mediengruppe RTL veröffentlicht. Produziert wurde die Show von RTL Studios auf Basis eines Formates der Format Creation Group, acht Folgen sind entstanden.

Inhaltlich geht es um einige mehr oder weniger bekannte Reality-Sternchen, die in eine luxuriöse Villa im beschaulichen Rösrath ziehen. Dort geht es für sie dann darum, möglichst viele Likes der Mitbewohner abzusahnen. Am Ende einer jeden Folge vergeben die zehn Stars Likes an die jeweils anderen. Wer die wenigsten erhält, muss die Sendung verlassen. Extra-Likes können sich die Teilnehmer in Spielen erkämpfen oder bei Konkurrenten abkaufen. TVNow verspricht "Tränen, Verrat und Psycho-Spielchen". Der Sieger erhält am Ende ein Preisgeld. Wie hoch das ausfällt, hängt aber von seinem oder ihren Verhandlungsgeschick ab.

Als Teilnehmer hat TVNow einige Promis engagiert, die in den vergangenen Jahren schon in diversen Reality-Formaten zu sehen waren. Mit dabei sind die drei Ex-Dschungelcamperinnen Helena Fürst, Sarah Knappik und Melanie Müller, "Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlović sowie Yasin Cilingir und Dijana Cvijetic aus "Love Island". Weitere Teilnehmer sind Aurelio Savina (Dschungelcamp), Partyveranstalter Don Francis, Schlager-Sternchen Juana Princess und "Köln 50667"-Gesicht Alexander Molz.

