Vox-Programm: "Deko Queen", Rütter-Quizshow und Fiction

Guido Maria Kretschmer sucht bei Vox demnächst neben "Shopping" auch "Deko Queens", außerdem moderiert er zwei große Krebsvorsorge-Shows. Mit Martin Rütter arbeitet Vox an einem Primetime-Quiz und künftig gibt’s wieder mehr eigenproduzierte Fiction zu sehen.



20.07.2020 - 09:31 Uhr von Timo Niemeier

Mit dem Vorhaben, Sat.1 zu überholen, ist es für Vox noch nichts geworden. Nun hat der Sender sein Programm für die nächste TV-Saison vorgestellt. Gelingen soll der Angriff auf die Konkurrenz unter anderem mit drei Serien. Nachdem es mit "Rampensau" zuletzt ja eher nicht so gut lief, versucht man es demnächst unter anderem mit dem "Club der roten Bänder"-Spin-Off "Tonis Welt". Im Mittelpunkt steht hier der aus dem "Club" bekannte Toni, gespielt von Ivo Kortlang. Auch die Mini-Serie "Unter Freunden stirbt man nicht" (unter anderem mit Iris Berben, Heiner Lauterbach und Adele Neuhauser) wird bei Vox laufen. Beide Serien waren ursprünglich von TVNow angekündigt worden. Und auch "Lucie. Läuft doch!", zunächst von RTL auf Schiene gebracht, wird bei Vox gezeigt. Man geht hier einen anderen Weg als Sat.1, wo eigenproduzierte Drama-Serien zuletzt ja Mangelware gewesen sind.

Daneben gibt es aber auch ein Wiedersehen mit vielen bekannten Formaten. So kehren "Grill den Henssler", "Kitchen Impossible" und "Sing meinen Song" ebenso mit neuen Ausgaben zurück wie "Die Höhle der Löwen", die Gründershow erhält mit der neuen Staffel bekanntlich einen neuen Sendeplatz, um so nicht mehr gegen "The Masked Singer" antreten zu müssen (DWDL.de berichtete). Auch "First Dates Hotel" und "Prince Charming" werden wieder bei Vox laufen.

Vox hat für 2020/21 aber auch einige neue Shows angekündigt, etwa "Guidos Deko Queen". In der neuen, von RTL Studios produzierten Sendung wird gewerkelt, geschraubt, gestrichen und dekoriert. Wie auch bei "Shopping Queen", das natürlich auch weiter geht, vergibt Guido Maria Kretschmer pro Folge ein Motto und dann müssen zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat, die meiste Kreativität an den Tag legt und Wohntrends gekonnt umsetzt. Ganz im Sinne der Content Alliance wird Gruner + Jahr zum Start der Sendung außerdem das gleichnamige Wohn- und Lifestylemagazin "Guidos Deko Queen" auf den Markt bringen. Ob es sich um ein wöchentliches oder ein tägliches Format handelt, will Vox übrigens noch nicht veraten.

Guido Maria Kretschmer präsentiert beim Sender demnächst aber auch eine Show, in der es sehr ernst zugeht. In "Jetzt ist Showtime - Stars gegen Krebs" sagen 16 Promis, acht Frauen und acht Männer, dem Krebs den Kampf an und wollen in Sachen Vorsorge aufklären. Sie lassen in zwei Shows die Hüllen fallen. Die Botschaft des Formats: Wer zur Vorsorge geht und sich auszieht, kann sein Leben retten. Mit dabei sind auch Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die die Promis coachen. Erste Details zur neuen Show wurden bereits am Sonntag bekannt (DWDL.de berichtete).

Rütter-Quizshow in der Primetime

Weniger Details gibt es derzeit noch zu einem weiteren neuen Format, aber alleine schon die Ankündigung überrascht. Martin Rütter wird bei Vox demnächst nämlich eine Quizshow in der Primetime präsentieren. Der Sender steckt hier noch mitten in der Entwicklung und hat sich noch nicht genauer zum Inhalt geäußert. Eine Quizshow in der Primetime wäre für Vox aber ein Unterfangen, das es schon seit Jahren nicht mehr gab.

Außerdem wird der Meeresbiologe, Wildlife-Fotograf und Tierschützer Robert Marc Lehmann beim Sender die "Mission Erde" präsentieren. In der Doku-Reihe geht es um die Entstehung eines besonderen Fotos. Thema sind unter anderem aussterbende Tiere oder Konflikte zwischen Mensch und Tier. Um Tiere geht es auch in dem neuen Format "Meat the Family". Hier arbeitet Vox an einer Sendung, die gewissermaßen die Idee weiterspinnt, die schon einmal in einem "Jenke Experiment" bei RTL aufgeworfen wurde. Was passiert mit Menschen, die die Tiere, die sie später verspeisen, aufziehen sollen? Am Ende müssen sie entscheiden, ob sie die Tiere schlachten lassen oder nicht. Begleitet werden vier Fleisch liebende Familien.

Datingshow für Menschen mit Behinderung

Neben "Prince Charming" und "First Dates Hotel" hat Vox nun außerdem ein weiteres Dating-Format angekündigt. In "The Undateables" stehen Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung im Mittelpunkt. Die Macher gehen in der Sendung der Frage nach, wie man trotz Behinderung den richtigen Partner bzw. die richtige Partnerin finden kann. Das Original stammt aus Großbritannien. Und im Format "Altes Haus sucht Mitbewohner" suchen ältere Menschen mit großen Häusern oder Wohnungen junge Mitbewohner, die sich oft keine eigenen Wohnungen leisten können. Gezeigt wird in der Doku-Reihe, wie sich die Protagonisten kennenlernen und langsam eine Freundschaft entsteht. Aber auch Schwierigkeiten zwischen Jung und Alt sollen thematisiert werden.

Ob mit den vorgestellten Programmen der Angriff auf Sat.1 gelingen wird, muss sich freilich erst noch zeigen. Fest steht aber wohl schon jetzt, dass es kein Selbstläufer für Vox wird.

