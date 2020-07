Sky holt "The Third Day" nun im September ins Programm

© Sky

Nachdem die Originalfassung von "The Third Day" bereits für Mai angekündigt wurde, kurzfristig aber für den Herbst eingeplant werden musste, gibt es nun einen neuen Termin für die Erstausstrahlung. Los geht es demnach ab Mitte September.



23.07.2020 - 10:54 Uhr von Kevin Hennings 23.07.2020 - 10:54 Uhr

Als Papst Pius XIII. hat Hollywooddarsteller Jude Law bereits in der HBO/Sky-Serie "The Young Pope" brilliert. Nun schlüpft er mit "The Third Day" erneut in die Hauptrolle einer Serie, die von beiden Produktionshäusern auf die Beine gestellt wurde. Ursprünglich wurde die Original-Serie für den Mai eingeplant, musste jedoch wegen des Coronavirus auf den Herbst verschoben werden. Nun ist klar, wann genau: Ab Dienstag, dem 15. September wird "The Third Day" in der englischen Originalfassung bei Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zu sehen sein. Im wöchentlichen Rhythmus wird jeweils eine der insgesamt sechs Episoden veröffentlicht. Voraussichtlich ab November soll die Serie auch in der deutschen Version auf Abruf zur Verfügung stehen.

"The Third Day" spielt auf einer rätselhaften Insel vor der Küste Großbritanniens und wird in zwei Hälften erzählt. Die erste Hälfte hört auf den Titel "Sommer" und stellt Sam (Jude Law) in den Fokus, der die Bekanntschaft mit seltsamen Inselbewohnern und deren noch seltsameren Ritualen machen muss. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen dabei und rufen in Sam vergangene Traumata zurück. Schließlich gerät er in Konflikt mit den Inselbewohnern.

Im zweiten Teil namens "Winter" kommt Helen (Naomie Harris) auf die Insel. Die willensstarke Außenseiterin sucht auf der Insel nach Antworten und löst damit einen schweren Kampf unter den Einheimischen aus, der das Schicksal und die Existenz der Bewohner bedroht.

Inszeniert wurde die erste Produktion der paneuropäischen Sky Studios von Regisseur Marc Munden ("Ende einer Legende"), dem Adrian Sturges ("Unsichtbare Besucher") als Produzent zur Seite stand. Kit de Waal und Dean O'Loughlin schrieben die Drehbücher. Neben Jude Law und Naomie Harris sind Katherine Waterston ("Fantastic Beasts"), Emily Watson ("Chernobyl") und Paddy Considine ("The Outsider") zu sehen. Es wurde bereits angekündigt, dass die Investitionen in den kommenden Jahren unter dem Dach von Sky Studios verdoppelt werden sollen.

