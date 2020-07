RTL zeigt "I Can See Your Voice" innerhalb von zwei Abenden

© TVNow/Robert Grischek/Anatol Kotte/Serious Fun/Sven Darmer/Arya Shirazi/Marc Schulz

Unter dem Begriff "Power Woche" wird RTL im August neue Formate starten und andere zurückholen. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen ist dann auch die neue Show "I Can See Your Voice" zu sehen - auch das Rate-Team steht inzwischen fest.



23.07.2020 - 14:35 Uhr von Timo Niemeier 23.07.2020 - 14:35 Uhr

RTL hatte bereits angekündigt, die neue Show "I Can See Your Voice" schnell umsetzen zu wollen - und tatsächlich drücken die Kölner mächtig auf die Tube. Erst vor drei Wochen angekündigt, werden die zwei Ausgaben noch im August zu sehen sein. RTL hat sich dazu entschieden, die Show an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ins Programm zu nehmen. So zeigt man das neue Format am 18. und 19. August jeweils zur besten Sendezeit.

In der aus Südkorea stammenden Show müssen ein Musik-Star und sein sogenannter "Superfan" versuchen, in mehreren Spielrunden herauszufinden, welcher Kandidat ein toller Sänger ist und wer nur blufft. Runde für Runde verabschieden sich der Musik-Star und sein Fan von einem Kandidaten. Wer gehen muss, performt schließlich auf der "Stage of Truth" - erst hier zeigt sich, ob er Musik-Star einen Hochstapler mit schiefer Stimme ausgemacht oder doch einem Gesangstalent den Laufpass gegeben hat. Der Kandidat, der es bis ins Finale schafft, darf im Duett mit dem Musik-Star singen. Hier zeigt sich die harte Wahrheit: Goldkehlchen oder Katzenmusiker? Nur wenn der letzte Kandidat ein Top-Sänger ist, gewinnt der Musik-Star für seinen Superfan einen Geldpreis von 10.000 Euro.

Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich, als Musiker konnte man Sasha gewinnen. Es wird einen weiteren Profi-Musiker geben, der oder die steht derzeit allerdings noch nicht fest. Das fünfköpfige Promi-Panel besteht aus Evelyn Burdecki, Jorge Gonzalez, Thomas Hermanns, Tim Mälzer und Judith Rakers - sie sollen mit "Tipps und lockeren Sprüchen" für Spaß sorgen. Produziert wird die Show von Tresor TV.

Am 18. August zeigt RTL im Anschluss an "I Can See Your Voice" die neue Realitshow "Like Me - I’m Famous". Das Format läuft fortan immer am späten Dienstagabend, eigentlich ist es ja eine TVNow-Produktion, die dort auch bereits einige Tage vor der RTL-Ausstrahlung starten wird (DWDL.de berichtete). Mittwochs gibt’s nach "I Can See Your Voice" ganz klassisch "Stern TV" zu sehen.

Eingebettet ist die neue Show übrigens in die "Power Woche", so nennt RTL die Woche zwischen dem 17. und 23. August zumindest selbst. Bereits bekannt war, dass am 20. August die neue Staffel von "Alarm für Cobra 11" startet, freitags zeigt man zur besten Sendezeit zudem das Finale der Europa League - das ja bekanntlich in Köln ausgetragen wird. Samstags um 20:15 Uhr nimmt RTL eine neue Ausgabe der Live-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" ins Programm. Teil der "Power Woche" ist auch das neue Sonntagvorabend-Format "Heimlich verliebt" (DWDL.de berichtete).

