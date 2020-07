"Tatort" startet mit Wien-Krimi in die Jubiläumssaison

© ORF/Ali Schafler

Anfang September gibt es wieder frischen Krimi-Stoff im Ersten: Dann startet die erfolgreiche Reihe mit einem neuen Fall aus Österreich in die Jubiläumssaison, die auch eine Doppelfolge mit den Teams aus München und Dortmund umfassen wird.



28.07.2020 - 13:42 Uhr von Alexander Krei 28.07.2020 - 13:42 Uhr

Noch bis Ende August dürfen die "Tatort"-Fans anlässlich des 50. Jubiläums der Krimireihe über ihre Lieblings-Folgen abstimmen - das war bislang aus Quotensicht mit in der Spitze mehr als acht Millionen Zuschauern ein schöner Erfolg. Ab September gibt es jedoch wieder neuen Krimi-Stoff am Sonntagabend zu sehen: Wie jetzt bekannt wurde, meldet sich der "Tatort" am 6. September um 20:15 Uhr zurück.

Den Start in der Jubiläumssaison übernehmen die Ermittler aus Österreich: Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind als Moritz Eisner und Bibi Fellner im Fall "Pumpen" zu sehen. Es ist bereits ihr 23. gemeinsamer Fall - und der führt sie in ein Fitnessstudio, wo neben der Arbeit mit schweren Gewichten offenbar auch Anabolika für den Muskelaufbau zum Einsatz kommen. Im Zentrum der Folge steht die Frage, ob der Handel mit den verbotenen Substanzen zu einem Mord führte.

Neben Krassnitzer und Neuhauser sind auch Thomas Stipsits, Hubert Kramar und Günter Franzmeier sowie die beiden mit dem Österreichischen Filmpreis 2019 ausgezeichneten Anton Noori und Laurence Rupp in der "Tatort"-Folge zu sehen. Andreas Kopriva, der zuletzt bei "Walking on Sunshine" Regie führte, feiert mit "Pumpen" sein "Tatort"-Debüt. Für das Drehbuch zeichnen - ebenfalls erstmals - Robert Buchschwenter und Karin Lomot verantwortlich. Die Produktion stammt von Allegro Film.

Mit Blick auf die Corona-Krise müssen sich "Tatort"-Fans bislang übrigens keine Sorgen über fehlenden Krimi-Nachschub machen. Nach derzeitiger Planung stehen "genug Filme bis zum Ende des Jahres zur Verfügung", erklärte ARD-Programmdirektor Volker Herres kürzlich in der "Bild am Sonntag". Auch die Doppelfolge mit den Teams aus München und Dortmund ist inzwischen im Kasten (DWDL.de berichtete).

