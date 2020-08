Kommentatoren-Legende Werner Hansch bei "Promi BB"

© Sat.1/Marc Rehbeck

Seine markante Stimme und lockeren Sprüche machten Werner Hansch für viele Fußball-Fans zum Kult. Nun wird der mittlerweile 81-Jährige noch einmal eine neue Karriere starten - als Kandidat der neuen Staffel von "Promi Big Brother".



07.08.2020 - 08:22 Uhr von Alexander Krei 07.08.2020 - 08:22 Uhr

Als DAZN zu Jahresbeginn das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund übertrug, holte der Streamingdienst noch einmal die Kommentatoren-Legende Werner Hansch zurück ans Mikrofon. Nun, ein halbes Jahr später, zieht es den mittlerweile 81-Jährigen erneut vor die Kamera - wenn auch in einem ganz anderen Umfeld.

Nicht im Stadion, sondern bei "Promi Big Brother" wird Hansch von diesem Freitag an dabei sein, wie Sat.1 inzwischen auch offiziell bestätigte. Bekannt wurde Hansch vor allem durch seine lockeren Sprüche, die er in seine Spielreportagen einbaute. Während seiner Karriere war Hansch für den WDR-Hörfunk und die ARD-"Sportschau" tätig, später folgten außerdem Einsätze von Sat.1 und den kurzlebigen Pay-TV-Sender Arena.

Nun ist Werner Hansch der bislang älteste Kandidat einer Realityshow in Deutschland und zugleich einer von insgesamt vier Nachrückern, die sich auf die Sendung einlassen wollen. Neben ihm werden auch die frühere Spielerfrau Simone Mecky-Ballack sowie Drag Queen Katy Bähm und der aus "The Biggest Loser" bekannte Abspeck-Trainer Ramin Abtin mit dabei sein.

Zwölf Kandidaten sind bereits vor der offiziellen Auftakt-Show eingezogen, die nun bestätigten vier Teilnehmer folgen am Freitagabend im Rahmen der Live-Sendung, die von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert wird. Auf die Bewohner wartet in diesem Jahr eine im wahrsten Sinne des Wortes märchenhafte Zeit, denn einziehen werden sie wahlweise in einen "Märchenwald" oder in ein "Schloss" (DWDL.de berichtete).

Neu ist auch, dass Sat.1 die neue Staffel von "Promi Big Brother" erstmals auf drei Wochen strecken und mit so vielen Live-Shows wie nie versehen wird. Zusätzlich zu den Freitagsshows geht's künftig auch montags um 20:15 Uhr los. In der letzten Woche gibt es sogar täglich eine Primetime-Ausgabe.

