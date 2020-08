RTLzwei wirft "Battle of the Bands" aus dem Programm

© RTLzwei

Zwei Folgen mit schlechten Quoten sind genug: RTLzwei hat angekündigt, seinen Casting-Neustart "Battle of the Bands" mit sofortiger Wirkung aus dem Programm zu nehmen. Die Produktion geht dennoch weiter - nun jedoch für TVNow.



07.08.2020 - 14:02 Uhr von Alexander Krei 07.08.2020 - 14:02 Uhr

Nur 240.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 2,2 Prozent in der Zielgruppe: Angesichts dieser desaströsen Zahlen musste man kein Hellseher sein, um zu erahnen, dass die neue RTLzwei-Show "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" keine Zukunft haben wird. Nun ist es soweit: Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, wird das von youngest media produzierte Format mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen.

"'Battle of the Bands' hat im linearen TV leider nicht die Reichweiten erzielt, die wir uns erhofft hatten", erklärte ein Sendersprecher. "Das schmerzt, vor allem für die tollen Talente in der Show und das großartige Produktionsteam, das mit voller Leidenschaft an der Sendung arbeitet." Die Produktion von "Battle of the Bands" soll dennoch weitergehen - allerdings wird die Musik-Realityshow beim Streamingdienst TVNow zu Ende geführt.

Auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr setzt RTLzwei dagegen von der kommenden Woche an auf Wiederholungen der Sozial-Reportage "Hartes Deutschland", die bis vor zwei Wochen zu sehen war und zuletzt starke neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete. Immerhin: Mit "Kampf der Realitystars" ist RTLzwei in diesen Wochen auch ein großer Erfolg gelungen, der den Sender am Mittwochabend zeitweise sogar zum Marktführer machte (DWDL.de berichtete).

Der Flop von "Battle of the Bands" erinnert an die Rückkehr von "Popstars", mit der RTLzwei vor fünf Jahren auf die Nase gefallen war. Trotz großer Ambitionen sackte die Reichweite damals so weit ab, dass das Finale schließlich im Vorabendprogramm über die Bühne gehen musste. Zwischenzeitlich verzeichnete "Popstars" nur noch 130.000 Zuschauer sowie etwas mehr als ein Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

