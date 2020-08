Neue Quiz-Idee: "Genial oder Daneben?" am Sat.1-Vorabend

© Sat.1

Angesichts anhaltend mauer Quoten von "Genial daneben - Das Quiz" schraubt Sat.1 massiv am Konzept der Show - und gibt ihr auch gleich einen neuen Namen. Ab Ende August heißt es täglich um 19:00 Uhr: "Genial oder Daneben?".



Seit etwas mehr als zwei Jahren zeigt Sat.1 nun schon den Quiz-Ableger von "Genial daneben" im Vorabendprogramm, doch ein Erfolg will sich bis heute nicht einstellen. Aktuell liegen die Marktanteile um vier Prozent in der Zielgruppe - und doch ist eine Absetzung erstaunlicherweise bislang kein Thema. Allerdings will es Sat.1 demnächst mit einer neuen Spielidee versuchen, mit der zugleich ein neuer Name einhergeht.

Ab dem 31. August zeigt Sat.1 auf dem täglichen Sendeplatz um 19:00 Uhr das neue Comedy-Quiz "Genial oder Daneben?", in der ein Kandidatenpaar um bis zu 6.000 Euro spielt. Moderiert wird die von Constantin Entertainment produzierte Show von Hugo Egon Balder, daneben sind auch Hella von Sinnen und Wigald Boning wieder mit dabei. Dazu kommen wechselnde prominente Gäste wie Janine Ullmann, Caroline Frier, Elena Uhlig, Ilka Bessin, Alexandra Rietz, Guido Cantz, Jürgen von der Lippe, Ralf Moeller und Smudo.

Das Konzept: Die Promis rätseln im Comedy-Panel über mögliche Antworten auf skurrile Fragen und geben jeweils einen Tipp ab. Anschließend kann sich das Kandidatenpaar für einen der Tipps entscheiden oder lieber seiner eigenen Intuition folgen. In sechs Runden gibt es jeweils 500 Euro pro richtiger Antwort zu gewinnen.





Im Finale geht es schließlich bei "Mehr oder weniger" um sicheres Wissen oder perfekte Schätzkunst - hier kann das Kandidaten-Team seinen bisherigen Gewinn auf bis zu 6.000 Euro verdoppeln. Kann es nicht alle vier Final-Fragen richtig beantworten, bleibt ihm die erspielte Vorrunden-Summe. In der Premieren-Folge werden neben Hella von Sinnen und Wigald Boning auch Jana Ina Zarrella und Max Mutzke miträseln.

Aber auch abseits von "Genial oder Daneben?" will Sat.1 im Herbst am Vorabend auf Quiz-Formate setzen. Mit "5 Gold Rings" und "Buchstaben Battle" hat der Sender erst kürzlich zwei Neustarts in Aussicht gestellt.

