Auch wenn die Corona-Pandemie längst nicht überwunden ist, zieht Katja Hofem, Co-Geschäftsführerin von Joyn, mit Blick auf die vergangenen Monate ein positives Fazit. "Wir sind gut durch diese Krise gekommen", sagte sie in einem Interview mit "Blickpunkt Film". Joyn stehe inzwischen bei zwölf Millionen App-Downloads und erreiche pro Monat bis zu vier Millionen Unique User. "Damit sind wir erst einmal sehr zufrieden. Besonders erleichternd war für uns im ersten Halbjahr, dass wir von Produktionen profitieren konnten, die vor dem Lockdown rechtzeitig fertiggestellt worden waren."

So entwickelte sich die umstrittene Datingshow "M.O.M." laut Hofem zum bislang erfolgreichsten Format, das bei Joyn an den Start gegangen ist. Generell verweist Hofem auf eine "sehr hohe Erfolgsquote", ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. "Sowohl bei fiktionalen Inhalten wie den Dramedy-Titeln 'MaPa' und 'Aus dem Leben eines Uber-Fahrers' als auch den starken Reality-Formaten." Mit Blick auf die Fiction sieht die Joyn-Chefin indes einen Trend, verstärkt an junge Kreative heranzugehen. "Manchmal denke ich bei Drehbuch-Meetings: Hier sitzt die Next Generation vor mir - alle zwischen 20 und 30 Jahre alt, und ich bin mal wieder die Älteste."

Auf die Frage, wo Joyn aktuell im deutschen Streaming-Ranking stehe, betonte Hofem, immer oben stehen zu wollen, "doch realistisch betrachtet wäre ich völlig zufrieden, wenn wir die Nummer eins unter den lokalen Angeboten werden". Die Ausgangslage, dies zu erreichen, sei da. "Abgesehen davon kann ich mich nicht jeden Tag an Netflix aufreiben. Das ist ein anderes Geschäftsmodell, das unter anderen Voraussetzungen funktioniert. Unser Vorteil ist: Wir kennen das deutsche Publikum."

Die Integration von Maxdome schreitet unterdessen weiter voran, wenngleich der Dienst für Bestandskunden noch existiert. "Neuanmeldungen werden inzwischen automatisch zu Joyn Plus+ weitergeleitet", erklärte Katja Hofem im "Blickpunkt Film"-Interview. "Wir sind jetzt in den letzte Zügen der Inhalte-Migration. Wenn das komplett vollzogen ist, wird Maxdome auch für die bestehenden Kunden verschwinden." Der Maxdome Store, in dem Inhalte ohne Vertragsbindung gekauft oder geliehen werden können, soll jedoch weiterbestehen.