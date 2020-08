am 20.08.2020 - 13:28 Uhr

Nach 28 Jahren hört Jürgen Becker als Moderator der "Mitternachtsspitzen" auf. Der Kabarettist habe einvernehmlich mit der WDR-Redaktion entschieden, den Staffelstab an Christoph Sieber weiterzugeben, der aktuell noch im ZDF zusammen mit Tobias Mann die Kabarettshow "Mann, Sieber!" präsentiert - deren Aus zum Jahresende ist jedoch gerade erst besiegelt worden (DWDL.de berichtete).

"Mit seinem rheinischen und unnachahmlichen Humor hat Jürgen Becker bei vielen Geschehnissen in Politik und Gesellschaft den Finger scharfsinnig, entlarvend und unterhaltsam in die Wunde gelegt", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow. "Für seine letzten Ausgaben als Gastgeber der Mitternachtsspitzen und vor allem für die Zeit danach wünsche ich ihm alles Gute!"

Christoph Sieber moderiert ab 2021 die "Mitternachtsspitzen"

(Foto: WDR/Melanie Grande)

Neben Jürgen Becker hören im Dezember auch seine langjährigen Mitstreiter Wilfried Schmickler und Uwe Lyko auf. Die beiden hatten sich ursprünglich schon im Sommer von dem WDR-Klassiker verabschieden wollen, dann aber wegen der Corona-Krise noch einmal ein paar Monate drangehängt. Becker selbst soll dem WDR-Publikum mit regelmäßigen Beiträgen beim Radiosender WDR2 sowie durch Soloprogramme und Gastauftritte erhalten bleiben.

Über seinen Nachfolger sagt Becker: "Als Sohn eines langjährigen Bürgermeisters hat er Politik schon im Kinderwagen miterlebt. Und später hinterfragt: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? Und wie kann es sein, dass sich ein Mensch aus Fleisch und Blut auf den Begriff 'User' oder 'Konsument' reduzieren lässt? Die richtigen Fragen stellen, genau das brauchen die 'Mitternachtsspitzen' auch in den nächsten 28 Jahren. Mit Sieber wird das was!"

Personalityshow "Sträter!" wird fortgesetzt

Weiter geht's derweil mit der Personalityshow von Torsten Sträter: Im September sollen drei neue Ausgaben von "Sträter!" im "The New Yorker Harbour Club" in Köln aufgezeichnet werden. Zu Gast sind dann Ilka Bessin, Pierre M. Krause, Wigald Boning, Hella von Sinnen und Max von Mutzke. Ein Ausstrahlungstermin im Ersten steht noch nicht fest.