Die Fußballsaison 2019/20 ist gefühlt gerade erst zu Ende gegangen, da geht es bald auch schon wieder los. So hat die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League längst begonnen, die Vorrunde startet dann am 22. Oktober. Aus Deutschland sind mit Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim zwei Teams vertreten. Wie die Mediengruppe RTL, die die Free-TV-Rechte an der Europa League hält, nun bekanntgegeben hat, werden sämtliche Vorrundenspiele beim Männersender Nitro laufen.

Zwischen dem 22. Oktober und 10. Dezember wird Nitro so insgesamt sechs Spiele der Europa League übertragen, sämtliche Matches sind auch beim Streaminganbieter DAZN zu sehen. Zuletzt musste Nitro immer wieder vermeintlich quotenträchtige Spiele aus dem Wettbewerb an den großen Bruder RTL abgeben. Zumindest für die Vorrunde herrscht nun Klarheit. RTL wird aber auch Fußball übertragen: Im Herbst zeigt man noch zwei Testspiele der deutschen Nationalmannschaft. Am 7. Oktober geht es für das Team von Jogi Löw gegen die Türkei, am 11. November spielt die Mannschaft gegen Tschechien.

Nitro-Chef Oliver Schablitzki sagt: "Die UEFA Europa League war für uns auch in der abgelaufenen Saison ein Garant für tolle Quoten und aufregende Fußballabende. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun auch die komplette Vorrunde bei uns zeigen werden und den Männersender Nitro damit als feste Adresse im europäischen Top-Fußball weiter etablieren können."





Die K.O.-Phase der kommenden Europa-League-Saison startet im Februar - da werden die Spiele dann wahlweise bei RTL oder Nitro laufen. Da wird es wohl darauf ankommen, ob ein deutsches Team die Vorrunde übersteht. Scheiden Leverkusen und Hoffenheim früh aus, ist es denkbar, dass Nitro sämtliche Spiele überträgt. Aber auch mit dem Finale zwischen Sevilla und Inter Mailand erzielte RTL in diesem Jahr gute Quoten (DWDL.de berichtete).

Mehr Europa League bei TVNow ab 2021/22

Noch mehr Europa League gibt’s bei der Mediengruppe RTL ab der Saison 2021/22. Ab dann hält man nämlich nicht nur die Free-TV- sondern auch die Pay-TV-Rechte an dem Wettbewerb. Diese sicherte man sich schon Anfang des Jahres und stach damit DAZN aus, das künftig aber bekanntlich mehr Bundesliga und Champions League zeigt. Die Mediengruppe RTL kündigte bereits an, TVNow zu einem Dreh- und Angelpunkt der Europa League machen zu wollen.