Schon seit einigen Wochen produziert UFA Serial Drama für TVNow das Soap-Comeback "Verbotene Liebe - Next Generation". Jetzt steht fest, dass die Serie auf prominente Unterstützung bauen kann: Wie die Produktionsfirma am Montag angekündigt hat, gehört auch Schauspieler Heinz Hoenig zum Hauptcast. Er verkörpert den Patriarchen und Modezar Robert Verhoven - den Eigentümer eines internationalen Modeunternehmens, das er mit ebenso harter wie gekonnter Hand führt.

Neben Hoenig sind auch Martin Walde und Asli Melisa Uzun Teil des Hauptcasts, wie jetzt bekannt wurde. Bereits im Juli hatte TVNow mit Sina Zadra und Frederik Götz das Liebespaar der Serie vorgestellt. Komplettiert wird Familie Verhoven durch Livia Matthes und Lennart Betzgen. Die Fortsetzung des einstigen ARD-Dauerbrenners setzt aber auch auf bekannte Figuren, darunter Carla von Lahnstein, die in der Serie inzwischen eine Event-Agentur betreibt und von Claudia Hiersche gespielt wird.

Ebenfalls mit dabei: Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka), der nach fünf Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, Charlie Schneider (Gabriele Metzger), die nach wie vor das "Schneiders" leitet, und ihr Neffe Oliver Sabel (Jo Weil), der immer noch als Model Erfolge feiert. Auch die bestens bekannte und gefürchtete Gräfin Clarissa von Anstetten (Isa Jank) wird in "Verbotene Liebe - Next Generation" in Erscheinung treten. Weitere Rückkehrer sind wohl ebenfalls an Bord.

© TVNOW / Julia Feldhagen Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka), Carla von Lahnstein (Claudia Hiersche), Charlie Schneider (Gabriele Metzger), Oliver Sabel (Jo Weil)

"Es wird ein Wiedersehen mit einigen bekannten Figuren geben, aber auch wunderbare neue Rollen wie die Familie Verhoven, die das Ensemble von 'Verbotene Liebe - Next Generation' begeistert", sagt Produzent Simon Müller-Elmau. 2Dabei werden wir nicht nur an beeindruckende Motive zurückkehren, sondern auch tolle neue Orte erzählen können, die von unserem großartigen Cast mit Leben gefüllt werden."

Gedreht wird noch bis Mitte Oktober in Düsseldorf, Köln und Belgien. Geplant sind 45-minütige Folgen, die ab Winter 2020 im wöchentlichen Rhythmus bei TVNow ausgestrahlt werden sollen. Headautorin ist Cecilia Malmström, als Producerin fungiert Claudia Danne. Die redaktionelle Verantwortung in der Mediengruppe RTL haben Christiane Ghosh und Christina Pachutzki.