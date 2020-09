Eine Saison lang hält Sky noch die Rechte an den Zusammenfassungen der Freitags- und Sonntagsspiele der 2. Fußball-Bundesliga. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die Highlights jedoch nicht nur bei Sky Sport News zu sehen sein, sondern auch bei Sport1. Möglich macht das eine Kooperation beider Sender, durch die Sport1 freitags um 22:30 Uhr und sonntags um 19:30 Uhr das Signal des Sportnachrichtensenders übernimmt.

Zusätzlich zu "Sky Sport News - Highlights der 2. Liga" am Freitag- und Sonntagabend sind Höhepunkte der Spiele auch am Sonntagvormittag in "Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga" auf Sport1 zu sehen. Zum Saison-Start wird der Hamburger SV auf den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf treffen. Auch der SC Paderborn will um die Rückkehr ins Oberhaus kämpfen. Daneben versprechen unter anderem die Ex-Bundesligisten Hannover 96, 1. FC Nürnberg, VfL Bochung und FC St. Pauli Tradition.

Sky hält die exklusiven Rechte an der zeitversetzten Highlight-Berichterstattung der 2. Bundesliga im Free-TV seit der Saison 2017/18 und hatte sich im Laufe der ersten Spielzeit zur Kooperation mit Sport1 entschieden. Die aktuelle Vereinbarung ist bis zum Ende der am Freitag startenden Saison ausgelegt. Ab der Saison 2021/22 wird es die Zusammenfassungen an Freitag und Sonntag dagegen in der ARD zu sehen geben.

Aber auch Sport1 kann darüber hinaus mit der 2. Bundesliga planen: Der Free-TV-Sender hat sich kürzlich die Rechte für die neuen Samstagabendspiele gesichert, die in Zukunft die Montagsspiele ablösen werden. Wer sämtliche Spiele der 2. Liga sehen will, braucht jedoch auch in Zukunft ein Sky-Abo.