Eigentlich wollte ProSieben die "Simpsons" erst im kommenden Jahr wieder auf den Bildschirm zurückholen, doch nun hat man es sich in Unterföhring doch noch einmal anders überlegt. Gegenüber "TV Wunschliste" bestätigte der Sender, dass die 31. Staffel des Dauerbrenners schon ab dem 12. Oktober auf dem Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr fortgesetzt wird. Geplant ist eine Ausstrahlung in Doppelfolgen.

Seit Ende August setzte ProSieben am Montagabend vorübergehend auf Spielfilme, in dieser Woche war der "Green Seven Report" zu sehen - mit überschaubaren Quoten. Im Zuge der "Simpsons"-Rückkehr gibt es zudem ein Wiedersehen mit "The Big Bang Theory": Direkt nach der gelben Zeichentrick-Familie übernehmen alte Folgen der US-Sitcom. ProSieben plant die Ausstrahlung von gleich vier Episoden am Stück.

Diese Programmierung hat für "Late Night Berlin" den Vorteil, dass die Show mit Klaas Heufer-Umlauf wieder zu einer festen Sendezeit auf Sendung gehen kann. Einen Aufschwung hat "Late Night Berlin" bitter nötig: In dieser Woche verzeichnete das Format gerade mal 310.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 7,2 Prozent in der Zielgruppe (DWDL.de berichtete). Seit dem Ende der Sommerpause blieben die Quoten bislang überschaubar.

Auf Aufwind dürfte ProSieben auch bei den "Simpsons" hoffen: Mit im Schnitt nur neun Prozent Marktanteil erwiesen sich die ersten sechs Folgen der neuen Staffel vor wenigen Wochen nicht als großer Erfolg. In direkter Konkurrenz zur "Höhle der Löwen" dürfte das Unterfangen demnächst jedoch keineswegs leichter werden.