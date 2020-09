Es war schon alles angerichtet. Nachdem es zuvor wochenlange Spekulationen gegeben hatte, bestätigte RTLzwei im Dezember 2019, an einer neuen Staffel von “Adam sucht Eva” zu arbeiten. Bei RTL entschied man sich zuvor gegen eine Fortsetzung der Nackt-Kuppelei. Die Planungen beim Sender aus Grünwald waren auch schon relativ weit fortgeschritten, eigentlich wollte man im April und Mai dieses Jahres in der Südsee produzieren.

Doch dann kam Corona und machte Sender sowie der Produktionsfirma Warner Bros. einen Strich durch die Rechnung, die neuen Folgen konnten nicht gedreht werden. Aufgegeben hat man die Pläne allerdings nicht, wie ein Sendersprecher nun auf Anfrage von DWDL.de mitteilt. "Wir planen weiterhin mit ‘Adam sucht Eva’", heißt es vom Sender. Da es sich bei dem Format aber um eine aufwändige Auslandsproduktion handele, müsse man in besonderem Maße auf die Rahmenbedingungen der Produktion eingehen.

"Wir hoffen, dass die Umstände einen Dreh im kommenden Jahr zulassen", so der RTLzwei-Sprecher. Die Zukunft ist also noch etwas ungewiss, dass der Sender an dem Projekt aber festhalten will, ist eine wichtige Nachricht für Fans auf der einen, aber auch für die Produktionsfirma auf der anderen Seite. RTLzwei-Unterhaltungschefin Shona Fraser sagte Ende 2019 noch, "Adam sucht Eva" sei das "perfekte Match" für den Entertainment-Bereich und ergänze den Programm-Mix von RTLzwei "ideal".

Bei anderen Formaten konnte die Produktion trotz Corona stattfinden, wenn auch teilweise unter anderen Voraussetzungen. RTLzwei etwa stemmt derzeit aus Mallorca die aktuelle "Love Island"-Staffel, dabei machte man auch Schlagzeilen mit der Corona-Infektion von Moderatorin Jana Ina Zarrella. Auch RTL konnte das "Sommerhaus der Stars" produzieren, verzichtete dabei aber auf eine Reise ins Ausland und drehte in Deutschland. Gerade erst gab RTL außerdem bekannt, dass man mit der kommenden Dschungelcamp-Staffel nach North Wales ziehen wird - eine Produktion in Australien ist derzeit nicht möglich (DWDL.de berichtete).