Weil die Anzahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt sprunghaft angestiegen ist, nimmt RTL noch am Donnerstag um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial - Corona-Krise: Kommt der 2. Lockdown" ins Programm. In der 15-minütigen Sondersendung soll über die aktuelle Situation informiert werden. Moderatorin Charlotte Maihoff spricht mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und ordnet die mehr als 4000 neugemeldeten Krankheitsfälle ein. Zudem berichten Reporter über die Lage in innerdeutschen Corona-Risikogebieten, wie dem Hotspot Berlin Mitte.

Außerdem will man sich mit den verschiedenen Quarantäne-Regelungen im Land beschäftigen. "Das Spezial ordnet das uneinheitliche Regelwirrwarr aus 'Beherbergungsverboten' kurz vor den Herbstferien in Deutschland und zeigt die Lage vor Ort in einer bayerischen Urlaubsregion", heißt es von RTL in einer Ankündigung zur Sendung.

Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend um 15 Minuten, in diesem Fall dürfte das für den Sender aber verschmerzbar sein. Man hatte ohnehin nur Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" eingeplant. Zuletzt machte RTL mit einem Corona-Special von "RTL Aktuell" gute Erfahrungen: 2,74 Millionen Menschen sahen Ende September um 20:15 Uhr zu, beim jungen Publikum erzielte die Sondersendung sogar den Primetime-Sieg (DWDL.de berichtete).

Wegen der steigenden Corona-Zahlen haben auch die Öffentlich-Rechtlichen Sondersendungen angekündigt. Im Ersten gibt's am Donnerstag um 20:15 Uhr ein "ARD extra" mit Sascha Hingst zu sehen, produziert wird die Sendung vom RBB. Kurioserweise hat auch der WDR eine eigene Sondersendung für 20:15 Uhr angekündigt, Catherine Vogel und Martin von Mauschwitz moderieren dann ein "WDR extra". Das ZDF setzt ab 19:25 Uhr auf ein "ZDF spezial" mit Hanna Zimmermann.

Doch zurück zu RTL: Die Kölner haben nun auch angekündigt, am Tag der US-Wahl intensiver als bislang bekannt zu berichten. Klar war bereits, dass man das "Nachtjournal" in der Nacht vom 3. auf den 4. November verlängern wird, später berichten RTL und ntv gemeinsam (DWDL.de berichtete). Jetzt hat RTL angekündigt, am 3. November auch in der Primetime eine Wahl-Sondersendung zu zeigen. Peter Kloeppel und Gesa Eberl berichten darin mehrere Stunden live, gezeigt werden in diesem Rahmen auch verschiedene Dokus.

Und dann hat RTL nun auch eine neue Staffel seiner "Versicherungsdetektive" in Aussicht gestellt. Die startet am 1. November, insgesamt sechs neuen Folgen sind dann immer sonntags ab 19:05 Uhr zu sehen. Im August feierte RTL das zehnjährige Bestehen des Formats mit einem Special in der Primetime. Da sahen aber nur 1,56 Millionen Menschen zu und in der Zielgruppe wurden 9,1 Prozent Marktanteil gemessen. Beides waren neue Tiefstwerte für die "Versicherungsdetektive", im November kehren sie auf ihren angestammten Sendeplatz zurück.