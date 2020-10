Schon am Montag, den Tag vor der US-Wahl, wird Ingo Zamperoni aus Washingtion in die noch von Caren Miosga moderierten "Tagesthemen" geschaltet. Am Dienstag, dem Wahltag, sowie dem Tag nach der schicksalhaften Entscheidung in den USA wird Zamperoni die "Tagesthemen" dann um 22.15 Uhr deutscher Zeit live aus Washington moderieren. Weitere Themen des Tages aus Deutschland und Europa übernimmt Caren Miosga aus dem Studio in Hamburg.

Für die zwei Sendungen aus Washington hat Zamperoni auch Gäste eingeplant: Er spricht am Dienstag vor Ort in der Sendung in Washington, wenige Stunden bevor die ersten Wahllokale schließen, mit dem Politikwissenschaftler Michael Werz, Senior Fellow am Center for American Progress in Washington, DC und Senior Fellow der Stiftung Mercator. Am Mittwoch analysiert Karen Donfried, Präsidentin des German Marshall Fund, den Ausgang der Präsidentschaftswahl.



Für den "Tagesthemen"-Moderator ist der Flug nach Washington an diesem Wochenende die zweite USA-Reise innerhalb weniger Wochen: Er war erst im September bzw. Anfang Oktober für einige Zeit in den USA unterwegs, um die Stimmung vor der Wahl einzufangen und das auf sehr persönliche Art und Weise: Der "Tagesthemen"-Moderator ist mit einer Amerikanerin verheiratet und hat eine große Verwandtschaft in den USA, eine in der über Trump durchaus kontrovers diskutiert wird. Das Ergebnis seiner Reise zeigt Das Erste am Montag um 20.15 Uhr in der 45-minütigen Reportage "Trump, meine amerikanische Familie und ich".