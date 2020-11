In Deutschland war es bereits nach Mitternacht, als US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus vor die Presse trat, um sich abermals als Opfer darzustellen. Erneut sprach er von Wahlbetrug, ohne jedoch Beweis dafür zu präsentieren. "Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen", sagte Trump und erklärte, es sei "unglaublich zu sehen, wie diese Briefwahlstimmen so einseitig sind".

Gezeigt wurde die irritierende Pressekonferenz am Donnerstagabend von zahlreichen US-Fernsehsendern, von denen sich viele jedoch dazu entschieden, die Übertragung vorzeitig abzubrechen, darunter die großen Networks NBC, ABC und CBS. "Wir müssen hier unterbrechen, weil der Präsident eine Reihe falscher Aussagen gemacht hat, einschließlich der Behauptung, dass es einen Wahlbetrug gibt. Es gibt keine Beweise dafür", sagte etwa NBC-Nachrichtenmoderator Lester Holt.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr