Einen Starttermin für die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" gibt es bislang noch nicht, doch einen ersten Einblick hat ProSieben jetzt schon gewährt - in Form eines neuen Logos, das mit Beginn der 16. Staffel zum Einsatz kommen wird. Ins Auge fällt, dass sich der Sender künftig die Frauen-Silhouette sparen wird, die von Beginn an prägend für das Logo der Castingshow war.

Das neue Logo wirke stattdessen "kompakter, klarer und nicht zuletzt durch die neue Typografie internationaler", beschreibt der Sender die Veränderungen. Generell soll "Germany's next Topmodel" mit neuen Farbwelten und einer anderen Bildsprache auf Sendung gehen. Das neue Design wird nach Angaben von ProSieben kurz vor dem Start der 16. Staffel im Frühjahr auf Kanälen wie der Fanwelt "GNTM.de" und den Social-Media-Profilen umgesetzt.

"'Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum' ist die wahrscheinlich wertvollste Unterhaltungsmarke im deutschen TV - und weit darüber hinaus", zeigt sich ProSieben-Marketingchef David Loy überzeugt. "Mit dem neuen Design akzentuieren wir den Style und Glamour der Show moderner und besser. Der gesamte Markenauftritt unterstützt stärker das internationale Flair der Show."

Weit weniger international wird dagegen die Produktion - denn anders als in der Vergangenheit wird "Germany's next Topmodel" wegen der Corona-Pandemie erstmals ausschließlich in Europa gedreht wird. Bereits vor wenigen Wochen hatte ProSieben angekündigt hat, dass die Nachwuchsmodels in die "aufregendsten Modemetropolen und an die atemberaubendsten Plätze Europas" reisen werden (DWDL.de berichtete).