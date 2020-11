am 12.11.2020 - 14:17 Uhr

Am 30. November wird Jenke von Wilmsdorff bekanntlich erstmals nach seinem Abschied von RTL mit einem Experiment bei ProSieben zu sehen sein. Allerdings bleibt es nicht allein bei der neuen Sendung, die schlicht auf den Namen "Jenke." hören wird. Im Anschluss wird ProSieben auch noch einen thematisch passenden Talk ins Programm nehmen - wohl auch in der Hoffnung, den erwarteten Erfolg bis in den späten Abend hinüberzuretten.

© ProSieben / Benedikt Müller Viviane Geppert

Auch RTL hatte in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, das Vorgänger-Format "Das Jenke-Experiment" zu verlängern. Immer wieder wurden im Anschluss an die Ausstrahlung die Themen der Sendung bei "Extra" aufgegriffen - mit zumeist sehr beachtlichem Quoten-Erfolg. Kein Wunder also, dass ProSieben und die Deutsche ProduktionsUnion (DPU), die hinter dem Format steht, jetzt Ähnliches ausprobieren wollen.

Einen Tag zuvor plant ProSieben unterdessen eine Spezial-Ausgabe von "Galileo" zum Thema Instagram. Zehn Jahre nach dem Start der Plattform begibt sich Reporter Jan Stremmel auf Spurensuche, wie Instagram die Welt und die Wahrnehmung der Menschen verändert hat. Gezeigt wird auch, welche Orte "most instagramable" sind und welche Gefahren der Hype um die Plattform mit sich bringt. ProSieben zeigt das "Galileo Spezial" am Sonntag, den 29. November um 19:05 Uhr.