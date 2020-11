Popsänger Ben Dolic wird Deutschland nicht beim ESC im kommenden Jahr in Rotterdam vertreten, das hat er nun auf Instagram bekanntgegeben. Dort schrieb der Sänger, dass er beschlossen haben, 2021 nicht am ESC teilzunehmen. "Es war eine schwierige Entscheidung, aber die richtige zu diesem Zeitpunkt." Fix war seine Teilnahme aber ohnehin nicht: Nach der Absage des ESC in diesem Jahr hielt der zuständige NDR an seinem Konzept fest und lässt derzeit zwei Jurys über den deutschen Vertreter 2021 entscheiden.

Dolic, der Deutschland eigentlich in diesem Jahr beim Wettbewerb vertreten sollte, nahm ebenfalls an dem neuerlichen Auswahlverfahren teil - hat sich nun aber für einen Ausstieg entschieden. Seine Karriere habe mittlerweile eine andere Richtung genommen, er sei als Künstler gewachsen und es gebe noch viel mehr, das er erreichen wolle, so Dolic in seinem Statement.

Wer Deutschland unterdessen beim ESC im kommenden Jahr vertreten wird, ist derzeit noch unklar. Das Auswahlverfahren des NDR ist noch nicht beendet. Gut möglich, dass sich ESC-Fans bis zur endgültigen Entscheidung noch ein wenig gedulden müssen. In diesem Jahr wurde erst im Februar kommuniziert, dass Dolic nach Rotterdam reisen soll - Corona warf kurz darauf alles über den Haufen.