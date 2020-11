Es schien eine schöne Tradition zu werden: Kurz vor Heiligabend feierte ProSieben in den vergangenen beiden Jahren "Weihnachten mit Joko & Klaas". Doch in diesem Jahr muss das Fest ohne das Moderatoren-Duo über die Bühne gehen. Wie der Sender jetzt bestätigte, ist eine neue Ausgabe der Weihnachtsshow diesmal nicht geplant - aus nachvollziehbaren Gründen.

Auf die Frage einer Zuschauerin nach einer möglichen Fortsetzung in diesem Jahr kündigte ProSieben via Twitter an, dass es in diesem Jahr keine neue Folge geben wird. "Zu 'Weihnachten mit Joko & Klaas' gehört ihr - das Studio-Publikum", schrieb der Sender. "Euer Lachen, Applaus, vorweihnachtliche Stimmung. Dieses Beisammensein ist 2020 leider nicht möglich."

Allerdings soll es im kommenden Jahr weitergehen. Dann werde man "mit euch #WeihnachtenWieFrüher im Studio feiern können", zeigte sich ProSieben optimistisch. Aus Quotensicht dürfte dem Sender die Entscheidung nicht leicht gefallen sein: Mit fast 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erwies sich "Weihnachten mit Joko & Klaas" im vergangenen Jahr als voller Erfolg.

Einmal noch werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf jedoch den Samstagabend in diesem Jahr bestreiten: Schon in der kommenden Woche soll es eine weitere Live-Ausgabe vom "Duell um die Welt" zu sehen geben. In dieser Woche hatte die Show mit mehr als 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bereits die "Supertalent"-Suche bei RTL hinter sich gelassen (DWDL.de berichtete).