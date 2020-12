Der junge Spartensender Vox Up erbt die gefloppte Vox-Serie "Lucie. Läuft doch", die ursprünglich einmal für RTL gedacht war. Wie jetzt bekannt wurde, wird Vox Up kurz vor dem Jahreswechsel alle acht Folgen der von Eikon Media produzierten Serie mit Cristina do Rego in der Hauptrolle ausstrahlen.

Am Donnerstag, den 30. Dezember laufen noch einmal die ersten vier Folgen, die jüngst bei Vox zu sehen waren, ehe am Silvesterabend ab 20:15 Uhr die vier noch ausstehenden Folgen der ersten Staffel nachgeschoben werden. Wer nicht so lange warten möchte, kann "Lucie. Läuft doch" aber auch schon jetzt sehen - die komplette Staffel steht nämlich bereits bei TVNow zum Abruf bereit.

"Lucie. Läuft doch" war im November schon mit schwachen Quoten gestartet, erreichte zum Auftakt aber immerhin noch mehr als eine Million Zuschauer. In der zweiten Woche zählte Vox dann schon weniger als 800.000 Zuschauer sowie Marktanteile von 2,2 und 2,6 Prozent in der Zielgruppe - zu wenig für die Ansprüche des Privatsenders, der sich kurzerhand dazu entschied, die Ausstrahlung zu stoppen.

Cristina do Rego ("Pastewka", "Arthurs Gesetz") spielt in der Serie die Großstadtgöre Lucie. Die ist jung und explosiv, aber ohne Ausbildung und Plan. Dann wird sie zu Sozialstunden in der brandenburgischen Provinz verurteilt. Doch damit wendet sich das Blatt: Die Berlinerin steigt zur toughen Betreuerin auf und hilft denen, die wirklich Hilfe brauchen.