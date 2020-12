Nachdem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das Publikum in diesem Jahr bei ProSieben nicht auf das Weihnachtsfest einstimmen werden (DWDL.de berichtete), wird Luke Mockridge in die Presche springen - mit einer zusätzlichen Ausgabe von "Luke! Die Greatnightshow" in Sat.1.

Diese trägt den Titel "Die Sat.1-Weihnachtsfeier" und wird ausnahmsweise nicht an einem Freitagabend zu sehen sein, sondern am Montag, den 21. Dezember um 20:15 Uhr. An Konkurrenz mangelt es allerdings nicht: Neben dem Staffel-Finale von "Bauer sucht Frau" geht an diesem Abend auch Thomas Gottschalk auf Zuschauerfang - mit seiner neuen Sendung "2020 - Gottschalk holt's nach" im Ersten.

Zur Luke-Show schreibt Sat.1: "Luke weiß, was zu einer Weihnachtsfeier gehört, wie Weihnachtslieder und Geschenke. Natürlich: 'Kevin - Allein zu Haus'. Gut, dass er den Film schon gesehen hat, denn als Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen versuchen, sich auf seine Weihnachtsfeier zu schleichen, bietet er ihnen in bester Kevin-Manier Paroli."

Produziert wird die "Greatnightshow" von Mockridges Firma Lucky Pics. Die jüngste Staffel der Show war derweil kein allzu großer Quoten-Erfolg: Trotz eines veränderten Konzepts sank der Marktanteil in der Zielgruppe auf weniger als neun Prozent. Insgesamt schalteten im Schnitt nur etwas mehr als eine Million Zuschauer ein.