Die Deutsche Telekom hat sich eine ungewöhnliche Serie gesichert: Auf ihrer MagentaTV-Plattform wird sie ihren Kunden ab dem 1. Januar das Serien-Epos "Romulus" zum Abruf bereitstellen. Erzählt wird darin die Geschichte der Entstehung Roms, was vor allem deshalb bemerkenswert ist, weil alle Darstellerinnen und Darsteller Latein sprechen.

Serienschöpfer Matteo Rovere führte bei dem italienischen Historiendrama selbst Regie. Die erste Staffel umfasst zehn Episoden und wurde von Cattleya und Groenlandia für Sky Italia koproduziert. Neben der lateinischen Originalversion mit deutschen Untertiteln ist die zehnteilige Serie bei MagentaTV auch in deutscher Synchronfassung verfügbar.

Der historische Schauplatz der Serie ist die italienische Region Latium im achten Jahrhundert vor Christus. Dort ist Numitor seit langem König über 30 Dörfer. Aber Dürre und Hungersnot bedrohen das Überleben seines Volkes. In der Not befragt der König ein Orakel. Dieses rät ihm, den Thron an seine beiden Enkel zu übergeben: Enitos und Yemos. Doch nachdem Numitor ins Exil geht, versucht sein Bruder Amulius gewaltsam den Thron an sich zu reißen.