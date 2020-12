am 09.12.2020 - 14:32 Uhr

RTL hat ein Comeback der "80er Show" in Aussicht gestellt. Am Samstag, den 2. Januar, zeigt man zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr eine fast vierstündige Neuauflage. Moderiert wird diese, wie schon das Original vor fast 20 Jahren, von Oliver Geissen. Der Moderator begrüßt als Gäste Boris Becker sowie Verona Pooth und ihren Sohn San Diego Pooth. Als Showacts sind Maggie Reilly ("Moonlight Shadow"), Joachim Witt ("Goldener Reiter") und Gestört aber GeiL angekündigt.

In der Sendung geht es um die erfolgreichsten Songs und Alben der Achtziger Jahre, außerdem soll Geissen zusammen mit seinen Gästen in Erinnerungen schwelgen. Es geht unter anderem um kultige Werbespots, Film-Klassiker oder auch die besten Spielzeuge aus der damaligen Zeit. Angekündigt ist außerdem ein "Herzblatt"-Revival innerhalb der Show.

"Die 80er-Show" war erstmals im Jahr 2002 bei RTL zu sehen und gehörte mit mehr als sechs Millionen Zuschauern zu den großen Show-Erfolgen der damaligen Zeit. Es folgten in den Jahren danach Ableger wie die "70er Show" und die "90er Show" sowie weitere Rückblicks-Shows, auch bei anderen Sendern.

Oliver Geissen ist übrigens auch ein paar Tage nach der Neuauflage der "80er Show" noch einmal bei RTL zu sehen. Am 8. Januar zeigt man nämlich zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe der "Ultimativen Chartshow", inhaltlich beschäftigt man sich darin mit den erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Am Silvesterabend verzichtet RTL auf eine neue Folge seiner Musikshow, das war bereits bekannt. Stattdessen wiederholt man am 31. Dezember einfach nochmal die "Chartshow"-Silvesterausgabe aus 2019. Die holte bei der Erstausstrahlung nur überschaubare Quoten (DWDL.de berichtete).