Die Corona-Pandemie hat mit all den daraus resultierenden Einschränkungen die Reise-Branche besonders hart getroffen - was auch an den Zeitschriften in dem Bereich nicht spurlos vorüber ging. Nun hat Gruner + Jahr sich entschieden, seine beiden Titel "GEO Special" und "GEO Saison" zu verschmelzen. Konkret wird das monothematische "GEO Special" als eigenständiger Titel vom Markt verschwinden - nur ein Jahr, nachdem es grundlegend überarbeitet wurde. Dafür wird "GEO Saison" um einen Schwerpunktteil erweitert, in dem jeweils eine einzelne Reisedestination ausführlich vorgestellt wird. In Anlehnung an den bisherigen Titel wird dieser Teil als "Special" geführt. Betriebsbedingte Kündigungen seien mit dem Schritt nicht verbunden, so der Verlag.

Frank Thomsen, Publisher der Wissensmagazine bei Gruner + Jahr: "In einer Zeit, in der Reisen kaum möglich ist, stehen Reisemagazine unter besonderem Druck. Wir konzentrieren uns daher vom kommenden Jahr an auf das multithematische 'GEO Saison'. Und wir investieren weiter in Deutschlands größtes Reisemagazin, indem wir es im Umfang erweitern und um einen großen Special-Teil ergänzen. 'GEO Saison' macht Lust auf Ferien mit einer Fülle unerwarteter Anregungen und Tipps. Es ermöglicht Urlaub im Kopf – und der ist ja zum Glück jederzeit möglich."