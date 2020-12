am 16.12.2020 - 12:19 Uhr

Gute Nachrichten für Fans von Sebastian Pufpaff: Der Kabarettist wird auch im kommenden Jahr mit seiner 3sat-Show "Noch nicht Schicht!" auf Sendung gehen. Das hat der Kultursender jetzt bestätigt. Demnach verabschiedet sich Pufpaff am Donnerstag in die Winterpause und kehrt am 18. Januar mit seiner Homeoffice-Sendung auf den Bildschirm zurück.

Die Sendung wird dann wieder montags bis donnerstags um 19:50 Uhr in der 3sat-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal "ZDF Comedy" zum Abruf bereitgestellt. Im linearen Fernsehen erfolgt die Ausstrahlung um 22:25 Uhr in 3sat sowie im ZDF-Nachtprogramm. "Noch nicht Schicht!" wird damit also auch nach dem derzeit angepeilten Ende des harten Lockdowns zu sehen sein - wobei eine Verlängerung angesichts der hohen Fallzahlen schon jetzt als recht wahrscheinlich gilt.

"Noch nicht Schicht!" gehörte zu den ersten Sendungen, die von allen Beteiligten im Homeoffice produziert wurde. Seine Premiere feierte das Format im Frühjahr während des ersten Corona-Lockdowns, vor einigen Wochen folgte dann das Comeback des satirischen Blicks auf das Tagesgeschehen. "Wir kommentieren Tagesaktuelles mit Witz und Satire und versuchen, durch Leichtigkeit Optimismus zu verbreiten", so Sebastian Pufpaff über das Format.

Gewürdigt wurde Pufpaffs Leistung bereits mit einer Nominierung für den Deutschen Comedypreis. Zudem kürte die Redaktion des Medienmagazins DWDL.de den Kabarettisten kürzlich zum "Bildschirmhelden 2020".