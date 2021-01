ProSieben wird noch im Februar frische Abenteuer aus Springfield als lineare Fernsehpremiere zeigen. Der Sender kündigte an, die 32. Staffel der Serie ab dem 8. Februar und dann wie gewohnt im Rahmen des Mad Monday zu zeigen. Dabei ändert sich der Sendeplatz. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie werden künftig nicht mehr schon um 20:15 Uhr zu sehen sein (der Slot bleibt für "Young Sheldon" reserviert), sondern eine Stunde später, also um 21:15 Uhr.

Somit übernehmen sie den Sendeplatz der erst vor wenigen Wochen gestarteten neuen Sitcom "Outmatched", die nach einer kurzen ersten Staffel in Amerika eingestellt wurde und hierzulande somit nach dem 1. Februar, dem Tag des Serienfinals, Geschichte sein wird. "Outmatched", das thematisch ein wenig an "The Big Bang Theory" anknüpft, bescherte ProSieben zuletzt Zielgruppen-Marktanteile zwischen siebeneinhalb und 9,2 Prozent. Von den "Simpsons" sollen ab 8. Februar immer zwei Folgen im Abendprogramm laufen, ab 21:45 Uhr sind Wiederholungen der 31. Staffel geplant. Nach 22:15 Uhr setzt ProSieben auf "The Big Bang Theory", die zuletzt immer montags beheimatete Show "Late Night Berlin" wechselt bekanntlich auf den Dienstag.