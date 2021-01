Die Mediengruppe RTL Deutschland will sich im Zuge eines Offensive für Qualitätsjournalismus der Bertelsmann Content Alliance im Jahr 2021 verstärkt auf journalistische Programme fokussieren. Schon bekannt war, dass RTL im Zuge der Vorberichterstattung der für September geplanten Bundestagswahl erstmals ein TV-Triell mit je einem Vertreter von Union, SPD und Grünen plant. Verstärkt bespielt wird in diesem Jahr das Genre Dokumentation – die Mediengruppe gibt an, derzeit in Planungen für verschiedene Stoffe zu sein. Dazu gehören Dokumentationen zum Thema Rassismus und NSU-Aufarbeitung, aber auch eine Produktion zum 20. Jahrestag der Terroranschläge auf das World Trade Center sowie dokumentarische Filme über die anstehenden Massen-Impfungen im Sommer und über KlimaleugnerFür TVNow setzt die UFA Fiction drei Programme um: Schon im ersten Quartal soll demnach ein Dokudrama über den Wirecard-Skandal laufen. Auch ARD und Sky arbeiten an einer Produktion, die diesen Stoff erzählt. Obendrein plant TVNow eine vierteilige Dokumentation über Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Ende 2021 erscheinen soll – also nach ihrer Amtszeit. Obendrein finden in diesem Jahr, wie schon bekannt, die Dreharbeiten zu "Faking Hitler" statt.

VOX will 2021 eine vierstündige Dokumentation zum Thema Influencer-Marketing ins Programm hieven: "Die Macht von Social Media – Wie Influencer unser Leben verändern" dürfte also vor allem Jüngere ansprechen. Um Fake-News aufzuklären, haben zudem verschiedene RTL-Radiosender vor, einen "Faktencheck" einzuführen, Henri-Nannen-Schule und RTL Journalistenschule planen Seminare und Workshops zum Thema Pressefreiheit, Desinformationen und Qualitätsjournalismus. Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken Mediengruppe RTL und Chief Product Officer Gruner + Jahr: "2021 ist ein in vielerlei Hinsicht entscheidendes Jahr, welches wir aktiv begleiten und mitprägen müssen und möchten. Denn die Bertelsmann Content Alliance umfasst eine einzigartige Vielfalt an Mediengattungen und kann somit jede Zielgruppe in Deutschland erreichen."

Die Reichweite sei Privileg und gesellschaftliche Verantwortung zugleich. "Der Sturm auf das Kapitol, Corona-Leugner auf deutschen Straßen und die leider immer alltäglicher werdende Lüge in den sozialen Medien schärfen die Rolle der professionellen Medien: Wir müssen noch achtsamer dabei sein, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und wir müssen uns und unsere Arbeit intensiver erklären", sagte Julia Jäkel, CEO von Gruner + Jahr.