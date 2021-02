Auch wenn noch gar nicht feststeht, in welcher Form der Eurovision Song Contest in diesem Jahr über die Bühne gehen wird - der deutsche Vertreter steht mehr als drei Monate vor geplanten Live-Show bereits fest. Wie der NDR am Vormittag bestätigte, wird der 26-jährige Jendrik Sigwart am 22. Mai in Rotterdam für Deutschland ins Rennen geben. Mit welchem Song er antreten wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bis Ende des Monats will der Sender die ESC-Fans noch auf die Folter spannen.

Sigwart ist ursprünglich Musical-Darsteller und fällt mit seinen markanten blonden Haaren und seinem Lieblingsinstrument, der Ukulele, schnell auf. Seit Jahren schon schreibt der Hamburger eigene Songs. Den vergangenen Sommer nutzte er dazu, einen Song und ein dazugehöriges Video zu produzieren. Parallel dazu begleitete er die Planung in kleinen Filmen, die er unter dem Motto "How to make a Musikvideo" in den sozialen Netzwerken veröffentlichte Darin äußerte er stets den Wunsch, beim Eurovision Song Contest auftreten zu dürfen - ein Traum, der sich für den jungen Mann nun tatsächlich erfüllen wird.

Video: Eurovision Song Contest 2021 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© NDR / Hendrik Lüders Alexandra Wolfslast

Neben einer sogenannten "Eurovisions-Jury" mit 100 Menschen aus ganz Deutschland stimmte auch eine international Expertenjury aus 20 Musikprofis in einem mehrstufigen Verfahren ab, bei dem sowohl die Musikerinnen und Musiker als auch die Songs bewertet wurden. Jendriks ESC-Song soll am Donnerstag, den 25. Februar Premiere feiern. An diesem Tag eine digitale Pressekonferenz geplant, aber auch eine doppelte Ausstrahlung des Songs im Ersten - um 17:50 Uhr sowie kurz vor der "Tagesschau" um 19:56 Uhr. Zwei Tage später wird Jendrik außerdem in Florian Silbereisens Schlagershow auftreten.

Bis es soweit ist, sollen die Fans des Eurovision Song Contest den deutschen Starter vor allem in den sozialen Netzwerken kennenlernen. Am 22. Mai steht schließlich der große Auftritt in Rotterdam an, der sowohl im Ersten als auch bei One übertragen wird. Die beiden Halbfinals sollen am 18. und 20. Mai über die Bühne gehen.