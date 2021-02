am 16.02.2021 - 14:44 Uhr

Im Zuge der Corona-Krise haben Verschwörungstheoretiker, so scheint es zumindest, Hochkonjunktur. Da passt es in die Zeit, dass ZDFneo jetzt eine Serie zu diesem Thema dreht. "Schlafschafe" nennt sich die Produktion, die voraussichtlich noch bis Ende des Monats in München und Umgebung entsteht. Geplant ist eine sechsteilige Dramaserie, hinter der die Produktionsfirma Tellux Film unter der Verantwortung von Philipp Schall steht.

Vor der Kamera ist "Schlafschafe" prominent besetzt: So steht Lisa Bitter, die seit 2014 im Ludwigshafener "Tatort" an der Seite von Ulrike Folkerts zu sehen ist, ebenso vor der Kamera wie "Sankt Maik"-Hauptdarsteller Daniel Donskoy und August Zirner, der über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Produktionen mitgewirkt hat.

Und darum geht es: Lars (Daniel Donskoy) versteht die Welt nicht mehr. Was ist los mit seiner Frau Melanie (Lisa Bitter)? Plötzlich glaubt sie Verschwörungstheorien und montiert die Rauchmelder im Haus ab, weil sie überzeugt ist, darüber ausspioniert zu werden. Atemschutzmasken schützen ihrer Meinung nach nicht vor Coronaviren, sondern machen Menschen krank. Auch Sohn Janosch (Emil Brosch) leidet unter der Veränderung seiner Mutter und weiß irgendwann nicht mehr, ob er Mama oder Papa glauben soll.

Weil sogar das Familienglück daran zu zerbrechen droht, sieht Lars nur einen Ausweg, seine Ehe zu retten - er muss den Verschwörungstheoretiker Rüdiger (August Zirner) finden, der absurde Videos im Netz teilt und durch dessen Meinungsmache Melanie zur Querdenkerin wurde. Dann, so hofft Lars, wird er seiner Frau beweisen können, dass alles ein großer Unsinn und er kein Schlafschaf ist.

Die Drehbücher zu der neuen Dramaserie wurden von Zarah Schrade und Matthias Thönnissen verfasst, Thönnissen führt außerdem Regie. Daneben stehen die Journalisten Christian Schiffer und Christian Alt ("Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien") als Berater und Experten zur Verfügung. Schon im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Tellux an einer Verfilmung des Buchs der beiden arbeitet (DWDL.de berichtete).

Eine Ausstrahlung der Serie ist nun recht zeitnah geplant - bereits im Mai soll "Schlafschafe" in ZDFneo und in der Mediathek gezeigt werden.