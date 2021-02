Die neue Comedyserie mit Nora Tschirner steht in den Startöchern: Wie TNT Comedy jetzt angekündigt hat, feiert "The Mopes" am 11. Mai Premiere. Die sechs Halbstünder werden von dem Pay-TV-Sender jeweils dienstags um 20:15 Uhr in Erstausstrahlung gezeigt. Bei der Serie handelt es sich um eine Dramedy aus der Feder von Ipek Zübert ("Bruder - Schwarze Macht"), in der neben Tschirner auch Roel Dirven ("Das Haus Anubis") zu sehen ist.

Das Setting ist ungewöhnlich: Tschirner spielt Monika, die in das Leben des Musikers Mat platzt. Dieser versucht alles, um sie loszuwerden - außer zu akzeptieren, dass sie seine personifizierte Depression ist. In weiteren Rollen geben unter anderem Kathrin Angerer ("Gundermann") als Panikstörung, David Bredin ("Arthurs Gesetz"), Anna Brüggemann ("Nö"), Jennifer Ulrich ("Dignity") sowie Matthias Matschke ("Pastewka") als Posttraumatische Belastungsstörung psychischen Erkrankungen ein Gesicht. Sie stehen vor der Kamera von Philipp Kirsamer ("Oh Boy"), Regie führt Christian Zübert ("Arthurs Gesetz", "Bad Banks").

Bei "The Mopes" handelt es sich um die erste Produktion von UFA Fiction für TNT Comedy. Mit Nataly Kudiabor fungierte jedoch eine gute Bekannte des Senders als Executive Producer - sie war einst schon bei "Arthurs Gesetz" an Bord. Auf Seiten von TNT Comedy sind in dieser Funktion Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder tätig, Greifeneder hat zudem die Redaktionsleitung inne. Producerin ist Leonie Franziska Geisinger, Junior Producerin Sophie von der Leyen.

"Psychische Erkrankungen sind ein relevantes Thema, dem wir in 'The Mopes' Raum geben", sagte Greifeneder schon vor einem Jahr. "Wir nehmen sie ernst aber auch auseinander. Denn Comedy kann Tabus auf ganz eigene Art begegnen und eröffnet so die Möglichkeit über Humor Berührungsängste abzubauen."