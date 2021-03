am 02.03.2021 - 11:28 Uhr

Gerade erst ist die neue Staffel von "Let's Dance" mit fast fünf Millionen Zuschauern gestartet, da steht auch schon der Kids-Ableger der erfolgreichen RTL-Tanzshow in den Startlöchern. Dieser wird jedoch nicht im Hauptprogramm zu sehen sein, sondern bekanntlich beim Streamingdienst TVNow, der nun auch einen Ausstrahlungstermin angekündigt hat. Demnach wird "Let's Dance - Kids" ab Freitag, den 9. April gezeigt.

Geplant sind vier Folgen, in denen - so die Eigenbeschreibung von TVNow - "fünf tanzfreudige 'Promikinder'" im Alter von acht bis zwölf Jahren an der Seite von kleinen Tanztrainern auftreten werden. Ansonsten ändert sich nicht viel: Wie schon im Original werden auch hier Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González die Tanzdarbietungen beurteilen, durch die Sendung führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Bekannt ist inzwischen auch, welche Kids sich der Show stellen werden: Mit dabei sind Jona Szewczenko (10), die Tochter der ehemaligen deutschen Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Szewczenko, Maris Ohneck (8), Sohn des Schauspielers Erdoğan Atalay, Angelina Stecher-Williams (11), Tochter von Schauspieler Alexander-Klaus Stecher sowie der Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams, Spencer König (10) aus der ARD-Serie "Die Pfefferkörner" und Zoé Baillieu (9), bekannt aus der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Neben professionellen Tanzpartnerinnen und -partnern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren stehen den Kids auch Profi-Coaches zur Seite. Mit dabei sind hier Melissa Ortiz-Gomez, Sergiu Luca, Regina Luca, Roberto Albanese und Victoria Kleinfelder-Cibis - allesamt bestens bekannt im "Let's Dance"-Kosmos. Süß ist übrigens der Titel, um den die Kinder tanzen: Gesucht wird das "Dancing Sternchen 2021".