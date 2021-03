Der deutsch-französische Kulturkanal Arte ist ab sofort bei Joyn verfügbar. Über die Streamingplattform von ProSiebenSat.1 und Discovery ist ein Livestream des Kanals zu sehen. Arte ergänzt damit das Angebot an TV-Sendern, die über Joyn gesehen werden können. Neben den Kanälen der Gesellschafter sind das neben Das Erste und dem ZDF einige weitere öffentlich-rechtliche Sender, Comedy Central, MTV, Sport 1 und einige mehr.

Auf Joyn sind damit nun alle öffentlich-rechtlichen Sender aus Deutschland verfügbar. Arte steht sowohl mit deutscher als auch französischer Tonspur zur Verfügung. Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production Joyn, sagt: "Wir bauen das Contentangebot von Joyn konsequent weiter aus und aggregieren kontinuierlich verschiedene Inhalte in unserer App. Mit Arte integrieren wir einen großartigen Sender, der mit Kultur und Information eine weitere Programmfarbe in unser bereits breit gefächertes Livestream-Angebot bringt und damit das öffentlich-rechtliche Angebot auf unserer Plattform komplettiert."

Bernd Mütter, Arte-Programmdirektor, ergänzt: "Es freut uns, dass wir die Sichtbarkeit unseres vielfältigen Programmangebots mit der Streaming-Plattform Joyn weiter erhöhen können. Wir sind zuversichtlich, auf diesem dynamischen Distributionskanal zukünftig neue kultur- und filmaffine Zuschauergruppen erreichen zu können."

Joyn fährt damit zunehmend eine andere Strategie als TVNow. Während man sein Streamingportal in Köln bald in RTL+ umbenennt und damit die Tür für Kooperationen, die es aber auch bislang schon nicht gab, ein Stück weit schließt, setzt man bei der Konkurrenz verstärkt auf die Zusammenarbeit auch mit anderen Sendern. Im Januar machte man bei Joyn mit Sport1+ und eSports1 zudem erstmals externe Pay-TV-Sender in seinem Premium-Bereich verfügbar. Dennoch steht hinter Joyn weiter ein Fragezeichen. Nach dem Abgang von Katja Hofem ist unklar, wohin es den Streamingdienst inhaltlich zieht. ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean erklärte zuletzt außerdem, dass er nicht an den Siegeszug von Abo-Modellen glaube. Hinzu kommt, dass Discovery nicht klar kommuniziert, welche Pläne man mit Discovery+ hat - und welche Auswirkungen das auf Joyn haben könnte.