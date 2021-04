Erst seit Anfang März zeigt der Sony Channel die erste Staffel von "Murdoch Mysteries – Auf den Spuren mysteriöser Mordfälle". Die kanadische Serie spielt in den 1890er Jahren und basiert auf der Romanserie "Detective Murdoch" von Maureen Jennings. Nun hat der Sender bereits die Ausstrahlung der zweiten Staffel in Aussicht gestellt. Die 13 frischen Folgen sind ab dem 14. Juni immer montags ab 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere zu sehen.

In der zweiten Staffel von "Murdoch Mysteries" wird William Murdoch (Yannick Bisson) von einem Scotland-Yard-Officer unterstützt und bekommt Hilfe von einem Mountie. Seine Ermittlungen führen ihn diesmal in die Calgary Badlands und in eine verlassene Bergbaustadt in British Columbia. Murdoch trifft dabei auf bekannte Figuren aus der damaligen Zeit, wie Buffalo Bill, Annie Oakley und Harry Houdini.

Darüber hinaus hat 13th Street jetzt auch die Ausstrahlung der dritten "Coroner"-Staffel angekündigt. Die neuen Folgen sind ab dem 17. Juni immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. Um ihre traumatische Vergangenheit hinter sich zu lassen, trennt sich Jenny Cooper (Serinda Swan) von Liam (Éric Bruneau) und zieht mit Sohn Ross (Ehren Kassam) und ihrem demenzkranken Vater Gordon (Nicholas Campbell) in ein gemeinsames Haus. Mit unorthodoxen Therapieformen versucht sie, ihre psychischen Probleme in den Griff zu bekommen. Doch mysteriöse Mordfälle lassen Jenny nicht zur Ruhe kommen.

"Coroner – Fachgebiet Mord" basiert auf der Bestseller-Buchreihe von Matthew Hall und ist von realen Fällen inspiriert. Die Crime-Serie des kanadischen Senders CBC wird von Back Alley Films, Muse Entertainment und Cineflix Studios produziert.