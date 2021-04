© Sat.1 Moderator Daniel Boschmann

Für Sat.1 werden Adelsexpertin Vanessa Blumhagen und Moderator Daniel Boschmann durch die dreieinhalbstündige Sendung führen. Entertainer Sänger Ross Antony und die in London lebende Lilly Becker sollen wohl in der Sondersendung mit dem Titel "Abschied von Prinz Philip - Sat.1 Spezial" zu Gast sein.

Und die beiden Privatsender werden nicht alleine sein: Live aus Mainz und London überträgt auch das ZDF die Zeremonie - geplant ist eine zweistündige Sondersendung ab 15:10 Uhr, wie der Sender jetzt mitteilte. Julia Melchior und Norbert Lehmann führen durch die Sendung und schalten zu Diana Zimmermann und Andreas Stamm ins ZDF-Studio London. Unterdessen hat auch Welt eine Übertragung der Beisetzung angekündigt. Für den Nachrichtensender wird sich Tatjana Ohm am Samstag ab 14:30 Uhr aus dem Studio in Berlin melden, vor Ort in London ist Reporterin Daniela Will.

Für RTL werden derweil Frauke Ludowig und Michael Begasse die Geschehnisse einordnen und live zu Katharina Delling und Ulrich Oppold nach London und Windsor schalten. Zuletzt hatte der Privatsender bereits spontan sein Nachmittagsprogramm geändert und in einer auf vier Stunden verlängerten Ausgabe von "Punkt 12" über den Tod von Prinz Philip berichtet.

Der Ehemann von Queen Elisabeth II. war am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis auf Schloss Windsor statt. Wegen Corona werden nur 30 Personen an dem Begräbnis teilnehmen.