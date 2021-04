Die zweite Staffel von "Promis unter Palmen" hat in den vergangenen Tagen nicht nur für einige Sschlagzeilen gesorgt, sondern auch für mehrere Programmänderungen. Weil Sat.1 in der Auftaktfolge einige Äußerungen von Prinz Marcus von Anhalt nicht einordnete, entschuldigte sich der Sender im Nachgang der Ausstrahlung und kündigte an, besagte Episode erst einmal nicht mehr zeigen zu wollen. So verschwand sie etwa bei Joyn, wurde am späten Mittwochabend linear von Sat.1 nicht wiederholt und wird auch am Samstag nicht bei sixx zu finden sein. Nun folgt der nächste Programmumbau, der mit "Promis unter Palmen" in Verbindung steht.

Kommende Woche möchte Sat.1 die zweite von insgesamt acht Episoden der laufenden Staffel ausstrahlen. Im Anschluss daran befassen sich erneut Melissa Khalaj und Jochen Bendel in einer Late-Night-Show mit dem Geschehen in der Promi-Villa. Eigentlich sollte diese Sendung am 19. Mai um 22:50 Uhr bei sixx zu sehen sein. sixx aber zeigt kommenden Montagabend nun insgesamt acht Folgen von "Castle" – beginnend um 20:15 Uhr und bis tief in die Nacht. Die Late-Night-Show mit Khalaj und Bendel wird stattdessen erneut in Sat.1 zu sehen sein.

Sat.1 reagiert damit offenbar auf die starken Quoten des Formats, das mit fast identischem Konzept in den zurückliegenden Jahren schon "Promi Big Brother" begleitete. Mit 9,9 Prozent Marktanteil sicherte sich die Begleitshow in dieser Woche am Montag nun ziemlich starke Werte. Somit ist es zumindest denkbar, dass die Produktion dauerhaft im Sat.1-Programm beheimatet sein wird. Nach jetzigem Stand wird sixx nun ab der dritten Woche mit der Ausstrahlung von "Promis unter Palmen – Die Late-Night-Show" einsteigen und Sat.1 direkt nach der Reality-Show sein Magazin "akte" ausstrahlen.





Der Privatsender erklärte derweil gegenüber 'Bild', dass man derzeit alle noch ausstehenden Episoden nach den jüngsten Zuschauerredaktionen überprüfe. In der bisherigen Schnittfassung war die Folge kurzzeitig bei Joyn abrufbar - inzwischen gibt es diese Preview aber nicht mehr.