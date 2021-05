Constantin Film hat die Gründung einer eigenen Dokumentations-Einheit angekündigt. Das neue Label "Constantin Dokumentation" ist bei Constantin Entertainment als eigenständige Einheit angesiedelt, das Team besteht unter anderem aus Jan Klophaus (Executive Producer), Julia Leeb (Regisseurin/Journalistin/Autorin), Friederike Cromme (Producer), Johannes Preuss (ausgezeichnet mit dem Student Academy Award), Annika Blendl (Regisseurin) und Grimme-Preisträger Michael Gantenberg.

Constantin Film ist damit die nächste Produktionsfirma, die sich das Thema Dokumentationen auf die Fahnen schreibt. Zuletzt hatten bereits die UFA und Banijay entsprechende Einheiten gegründet, Bavaria Film übernahm die Doku-Schmiede Story House gleich komplett. Der Trend in der Branche hin zu dokumentarischen Formaten lässt sich also ganz klar erkennen.

© Friedrichstadt-Palast/Bernd Brundert/Constantin Film Oliver Berben

Jochen Köstler, Produzent und Geschäftsführer der Constantin Entertainment, ergänzt: "In einer Zeit, in der fast alles erzählt wurde, bleibt fast nur die Wirklichkeit noch faszinierend und überraschend. Dokumentationen öffnen den Blick in neue, unbekannte Welten und erzählen Geschichten, die unter anderem deshalb so fesselnd sind, weil sie sich niemand ausgedacht hat. Das ist filmisches Entertainment im besten Sinne. Um dem gerecht zu werden, bündeln wir unterschiedliche Talente mit dem Ziel, Premium-Dokus zu produzieren. Couragierte Dokumentarfilmer*innen und Regisseur*innen wie Julia Leeb, Johannes Preuss und Annika Blendl und Fiction-Autoren wie Grimme-Preisträger Michael Gantenberg, die für innovatives, spannendes Storytelling stehen, werden mit uns neue und spannende Impulse in dem Genresetzen."

Zu den Projekte von Constantin Dokumentation gehören unter anderem die beiden Sky-Reihen "Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen" und "22. Juli - Die Schüsse von München". Aber auch in der Vergangenheit produzierte Constantin schon Dokus. So wurde die im vergangenen Jahr vielbeachtete Doku "BILD.Macht.Deutschland?" von Constantin produziert. Hinzu kommen Produktionen wie "Das geheime Leben der Bäume" mit Peter Wohlleben oder auch die ARD-Doku "Feinde - Recht oder Gerechtigkeit".