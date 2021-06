Von einer TV-Sender-Marke zum Entertainmentanbieter in TV, Streaming und Audio will man werden - und das unter "Europas bekanntester Medienmarke". Zum neuen Markenauftritt erklärt die Mediengruppe RTL Deutschland: "Das neue Multi-Colour-Logo von RTL ist in seiner Farbvielfalt einzigartig in der europäischen Medienlandschaft. Die innovative Modernisierung des dreifarbigen, rechteckigen Logos von RTL Television folgt der einfachen Regel: Der Inhalt definiert die Marke. Die Farben des neuen Logos sind individualisierbar, um verschiedene Themen und Partnerschaften in unterschiedlichen Kontexten herauszustellen und spiegeln so die Vielfalt der Inhalte und Menschen bei RTL wider."

Die Repositionierung von RTL wurde gemeinsam von den Marketingteams der Mediengruppe RTL Deutschland und RTL Group mit Unterstützung der Transformationsberaterin Caroline Seifert entwickelt. Das neue Design entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Designteam der Mediengruppe RTL Deutschland und AKQA, Agentur für Design and Innovation (Großbritannien/Schweden). Wie schon am Sonntag von DWDL.de berichtet, sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch Partnern im Markt sowie die Presse frei sein in der Farbwahl. "Ein klares Statement für Nutzerorientierung und echtes Involvement", nennt man das in Köln-Deutz.

Im Zuge der Transformation wird die Mediengruppe RTL Deutschland ab September unter RTL Deutschland firmieren und der Streamingdienst TVNOW zum Jahresende in RTL+ umbenannt. Die lineare TV-Sendermarke RTLplus wird demnächst einen neuen Namen bekommen. RTL Deutschland bleibt ein Markenverbund, in dem VOX, ntv und Nitro weiterhin als eigene Marken auftreten. Zu Super RTL gab es keine Aussage, auch wenn in der Präsentation nur noch die Marke Toggo präsent war.

Video: Werbetrenner mit neuem RTL-Logo To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Im Zuge unserer neuen Markenstrategie bündeln wir unsere Kraft und transformieren Europas bekannteste Medienmarke. Wir nutzen Technologien, um unsere Angebote zu individualisieren und damit attraktive Zukunftsmärkte zu erschließen. Mit neuem Kompass und starken, eigenen Inhalten lassen wir die Grenzen von Mediengattungen schrittweise hinter uns und schaffen ein Entertainment-Erlebnis voller Inspiration und Vielfalt", erklärt CEO Bernd Reichart in der offiziellen Kommunikation am Montag.

Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken Mediengruppe RTL Deutschland, ergänzt: "Wir führen die Marke RTL in die Zukunft, indem wir sie neu aufladen. Mit positiver Haltung steht RTL für Vielfalt und Relevanz, für Zusammenhalt und Nachhaltigkeit. Programmlich bieten wir daher noch mehr Information und positive Unterhaltung, voller Verantwortungsbewusstsein und Freude."