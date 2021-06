Als das "Großstadtrevier" vor wenigen Wochen erstmals in der Primetime zu sehen war, stellte die Serie mit fast sieben Millionen Zuschauern im Ersten ihre Stärke unter Beweis. Nun haben die Dreharbeiten für 16 weitere Episoden des Vorabend-Dauerbrenners begonnen. Dabei handelt es sich bereits um die 35. Staffel. Der erste Drehtag soll nach Angaben der ARD Mitte Oktober abgeschlossen sein, im Frühjahr ist der zweite Block geplant.

Neben "großen Haien und kleinen Fischen" soll es auch große Gefühle geben, denn Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) wird in der neuen Staffel das Revier verlassen. "Nach wunderbaren neun Jahren im 'Großstadtrevier' ist es für mich einfach an der Zeit, Ninas Uniform abzulegen, um mich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu widmen“, erklärte Schauspielerin Wanda Perdelwitz. Wie genau ihr Serienausstieg inhaltlich aussehen wird, soll vorerst noch nicht verraten werden.

Produziert wird die Serie von der Letterbox Filmproduktion. Produzentin ist Kerstin Ramcke, als Ausführende Produzentin fungiert Claudia Thieme. Der genaue Ausstrahlungstermin der neuen Staffel steht noch nicht fest.

"Kommissar Van der Valk" geht weiter

Unterdessen laufen auch die Dreharbeiten für drei neue Folgen der Krimireihe "Kommissar Van der Valk", in der Marc Warren wieder die Hauptrolle übernimmt. Auch in der zweiten Staffel begleiten ihn Maimie McCoy , Elliot Barnes-Worrell, Luke Allen-Gale, Darell D’Silva und Emma Fielding. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang August in Amsterdam und Umgebung. Produziert wird "Kommissar Van der Valk" von Company Pictures in Koproduktion mit der ARD Degeto sowie Masterpiece, ITV, NLFilm, TV B.V und All3Media. Regie führen Jean Van De Velde, André Van Duren und Joram Lürsen. Die Drehbücher schrieben Chris Murray und Maria Ward nach den Romanen von Nicolas Freeling.