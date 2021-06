© Disney

In Deutschland etwa wird noch in diesem Jahr die fünfte Staffel der "Beni-Challenge" anstehen, also weitere Folgen mit Moderator Benedikt Weber, mit dem man auch noch ein anderes Projekt angeht, wie Park im Screenforce-Talk verriet. Seine Buchreihe "Ein Fall für die schwarze Pfote" soll verfilmt werden. "Micky Maus: Kunterbunte Abenteuer", "PJ Masks – Pyjamahelden", die Emmy-prämierte Animationsserie "Bluey" und ab September "Gus – Der klitzekleine Ritter" sind weitere kommende Formate des Senders im Tagesprogramm. In Staffel 3 des Sketch-Comedy Formats "Gag Attack" sollen frische Gesichter ihr komödiantisches Talent unter Beweis stellen – die Episoden erscheinen voraussichtlich ab Frühjahr 2022. Mit Spannung erwartet wird, wie schon bekannt war, auch die neue Serie der "Miraclous"-Macher. Diese hört auf den Namen "Ghost Force". Vom Original ist zur Ausstrahlung weiterer frischer Folgen der vierten Staffel im Herbst eine Sonderprogrammierung geplant. Details blieb Disney noch schuldig. Ebenfalls noch in diesem Jahr sei mit "The Boss Baby – Wieder im Geschäft" (Staffel 2) zu rechnen.



In Sachen Primetime blieb Disney Neuigkeiten dann komplett schuldig. Das sich an Erwachsene richtende Abendprogramm besteht auch in der kommenden Saison aus Serien wie "Die Nanny", "Golden Girls", "Desperate Houswives" oder "Once Upon a Time". Hinzu gesellen sich bekannte Filme, etwa "Sister Act", "Der Club der Teufelinnen", "Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter" oder das als Free-TV-Premiere geplante "Latte Igel und der Wasserstein".