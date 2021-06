am 17.06.2021 - 15:52 Uhr

Totgeglaubte leben manchmal eben wirklich länger. Als Das Erste im Februar 2021 die siebte Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" ins Dienstagabendprogramm hievte, gingen alle Beteiligten davon aus, dass sich die Serie endgültig vom Publikum verabschieden würde. Jana Brandt, Executive Producer und Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, erklärte vor dem Start der Staffel etwa: "Es ist also Zeit zum Abschiednehmen und natürlich Zeit, sich zu bedanken bei all jenen, die diese große Fernsehfamilie über sieben Staffeln und 15 Jahren geprägt haben." 2006 gestartet, liefen über die Jahre hinweg immerhin 84 Episoden sowie ein Special im Ersten. Dabei war es nicht unüblich, dass zwischen zwei Staffeln auch mehrere Jahre vergingen.

Rund drei Monate nach dem Ende der vermeintlich finalen Staffel hat die ARD nun eine Überraschung parat: "Bild" und "t-online" berichten, dass nun doch eine achte Staffel geordert wurde. Diese soll dann auch wieder auf die lange übliche Länge von 13 Episoden kommen, Staffel sieben fiel mit nur sechs Stück in diesem Jahr noch kleiner aus. Was zum Umdenken innerhalb der ARD geführt hat, ist zur Stunde noch ungewiss. Eine entsprechende DWDL.de-Anfrage befindet sich noch in Bearbeitung.

Ein möglicher Ansatz: Die Zuschauerzahlen könnten ein Umdenken ausgelöst haben. Die im Herbst 2019 gezeigte sechste Staffel hatte nämlich noch klare Einbußen verzeichnet und war auch im Vergleich mit anderen Dienstagsserien des Ersten nicht sonderlich gut unterwegs. Knapp 4,4 Millionen Zuschauer sahen zu. Die siebte Staffel machte ihre Sache aber wesentlich besser. Mit 5,25 Millionen Zusehern ab drei Jahren etwa beim vermeintlichen Serienfinale sowie im Staffelschnitt 4,98 Millionen Zuschauern war die Performance recht stark. Im Gesamtmarkt stieg die im Schnitt ermittelte Quote um acht Zehntel auf 15,2 Prozent – bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 8,7 Prozent beim Staffelauftakt sogar ein neuer Rekord verbucht.

Details zur Produktion von Saxonia Media gibt es noch nicht. Gedreht werden soll ohnehin erst wieder im Jahr 2022. Erneut mit dabei wäre dann wohl Hauptdarstellerin Elisabeth Lanz als Dr. Susanne Mertens, berichtet zumindest "Bild". Sven Martinek, ebenfalls in bisher allen Staffeln der Serie als Dr. Christoph Lentz zu sehen, steigt nach Informationen des Blattes jedoch aus. Diese Infos hat die ARD noch nicht bestätigt.



Eine andere Dienstagsserie des Ersten ging in dieser Woche zu Ende: "Um Himmels Willen" wird nicht fortgesetzt. Dafür arbeitet Das Erste schon an einem Nachfolger namens "Tage, die es nicht gab".