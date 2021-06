Sommerpause für Senta Krasser und Peer Schader: Wie in jedem Jahr und so manche Schokoladenware pausieren auch diesmal unsere Wochenend-Reihen bei DWDL.de. Bis Anfang September Senta Krassers "Nahaufnahme" und Peer Schaders "Hauptstadtstudio" in die nächste Staffel starten, übernehmen Gedanken zur Audio-Zukunft und europäische Serientipps das Wochenende.

© Rausch Geht gerne ins Ohr: Jochen Rausch

Seit 2014 nutzt das Medienmagazin DWDL.de die viereckigen Augen des von Seriensucht befallenen Teams, um jeden Sommer sonntags in "Made in Europe" auf ganz besondere Serienprojekte hinzuweisen und der Vielfalt der Kreativität in Europa eine Bühne zu geben. Diesmal ist beispielsweise erstmals auch eine isländische Serie dabei. Großbritannien, geografisch weiterhin Europa, führt die umfangreiche Bibliothek der bisherigen Serientipps an, gefolgt von französischen, spanischen und dänischen Produktionen. Aus all diesen Ländern ist auch dieses Mal Neues dabei.