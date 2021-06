Mit mehreren Serien hat TVNow in den vergangenen Monaten seine fiktionalen Ambitionen unter Beweis gestellt. Jetzt macht der Streamingdienst, der in einiger Zeit in RTL+ umbenannt werden soll, auch erste Gehversuche im Filmbereich. "Das weiße Schweigen" nennt sich das Erstlingswerk, für das RTL mit der Produktionsfirma Nordfilm zusammenarbeitet. Die letzte Klappe ist hierfür bereits in der vergangenen Woche gefallen.

Erzählt wird eine Geschichte, die inspiriert ist von den wahren Ereignissen rund um den sogenannten "Todespfleger" Niels Högel, der zwischen 1999 und 2005 im Rahmen seiner Tätigkeit als Krankenpfleger in verschiedenen deutschen Kliniken zahlreiche Morde verübte. In den Hauptrollen sind Julia Jentsch und Kostja Ullmann zu sehen.

Im Mittelpunkt des TVNow-Films steht nun die Clara Horn (Julia Jentsch), die nach mehrjähriger Kinderpause in den Job zurückkehrt und den deutlich härter gewordenen Klinikalltag zu spüren bekommt. Doch schnell wird ihr klar, dass etwas nicht stimmt: Es gibt auffällig viele Todesfälle auf ihrer Station. Dies scheint kein Zufall zu sein, denn offenbar ist einer ihrer Kollegen (Kostja Ullmann) für die Todesfälle verantwortlich.

Produzentin des Films ist Kerstin Ramcke, Producerin Nadine Lewerenz. Unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland, ist Nico Grein als Executive Producer verantwortlich. Esther Gronenborn, die das Drehbuch zusammen mit Sönke Lars Neuwöhner verfasste, fungiert gleichzeitig auch als Regisseurin des Films, der voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte bei TVNow ausgestrahlt werden soll.

Doch nicht nur in Köln befasst man sich derzeit mit der Mordserie. So hat Sky eine vierteilige True-Crime-Dokureihe mit dem Titel "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus" angekündigt, die ab August donnerstags bei Sky Crime laufen wird (DWDL.de berichtete).