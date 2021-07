am 08.07.2021 - 10:31 Uhr

ProSieben nutzt den Sommer, um eine neue US-Serie ins Programm zu nehmen. Diese hört auf den Namen "neXt" und wurde Ende vergangenen Jahres mit überschaubaren Zuschauerzahlen vom amerikanischen Fernsehsender Fox gezeigt. Entstanden sind insgesamt zehn Folgen, die ProSieben im Doppelpack ausstrahlen wird.

Gezeigt wird "neXt" ab dem 26. Juli jeweils montags um 20:15 Uhr, sodass der Sender Ende August mit der Ausstrahlung der Serie durch ist. Dann dürfte allmählich auch die Stunde von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel schlagen, die mit ihrem neuen Live-Magazin ab Herbst den Montagabend bespielen sollen. Einen konkreten Starttermin hat ProSieben bislang noch nicht genannt.

"neXt" handelt von Paul LeBlanc (John Slattery), der ein brillanter Wissenschaftler ist. Sein Spezialgebiet ist die von ihm erschaffene künstliche Intelligenz "neXt". Als sich neXt selbstständig macht und somit für die Menschheit brandgefährlich wird, versucht LeBlanc zusammen mit der Agentin Shea Salazar (Fernanda Andrade), die drohende Katastrophe zu verhindern.