Als das Medienmagazin DWDL.de im Februar über die Neusortierung von Stefan Raabs Geschäftsanteilen an der deutschen Banijay-Gruppe berichtete, fiel eine Besonderheit seitens der Tochterfirma Endemol Shine ins Auge. Zum damaligen Zeitpunkt nämlich war die Produktionsfirma von "The Masked Singer" und "Promi Big Brother" formell noch gar keine Tochter, allenfalls eine Schwester. Alleingesellschafterin der Endemol Shine Group Germany GmbH war die niederländische Endemol Shine OpCo Holding, die über mehrere Zwischengesellschaften zur Banijay Group in Paris gehörte.

Das hat sich inzwischen geändert. Seit dem 24. Juni gibt es eine neue notariell beglaubigte Gesellschafterliste, die DWDL.de vorliegt. Darin ist nun die Banijay Germany GmbH mit 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Endemol Shine Group Germany eingetragen – "erworben durch Anteilsübertragung". Auch wenn die Endemol-Shine-Geschäftsführer Fabian Tobias und Ute März de facto schon vorher an den deutschen Holding-Chef Marcus Wolter berichteten, hat dieser erst jetzt die ganz offizielle Kontrolle. Den Gesellschafterbeschluss zur Berufung von März und Tobias im Juli 2020 hatte noch der Chefjurist der Pariser Zentrale unterzeichnet.

Überhaupt war der 24. Juni ein Tag, an dem Banijay den Notar ordentlich beschäftigte. Die drei Gesellschafter der Gruppe – Banijay Entertainment S.A.S. aus Paris, Wolters Privatholding Woltertainment GmbH und Stefan Raab – besiegelten bei gleicher Gelegenheit eine Erhöhung des Stammkapitals von 25.000 auf 34.830 Euro. Dabei übernahm Banijay 7.939 Euro, Woltertainment 908 Euro und Raab 983 Euro der neuen Anteile – "in voller Höhe sofort in bar zu leisten". Als Folge der Transaktion haben sich die Beteiligungen leicht verschoben: Banijay hält nun 80,22 Prozent (vorher 80 Prozent) an Banijay Germany, Wolter nur noch 9,78 Prozent (vorher 10 Prozent). Raabs Anteil bleibt unverändert bei 10 Prozent.